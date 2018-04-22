NBA》別小看老八！灰狼咬翻火箭摘首勝

灰狼前鋒威金斯(左)差點把球運丟，火箭哈登在旁虎視眈眈。(美聯社)

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中時電子報

灰狼總算展現身為西區第8種子的韌性！靠著吉米巴特勒、傑夫提格與威金斯3人得分都破20，灰狼22日在主場以121比105輕取西區龍頭火箭，拿下今年季後賽首場勝利，接下來第4戰將於24日續在灰狼主場進行。

打完上半場僅以1分領先的灰狼，來到第3節決心擺脫火箭糾纏，靠著傑夫提格、吉米巴特勒、威金斯等人火力，單節轟進35分，反觀火箭只拿24分，領先差距拉開到兩位數以上，甚至末節還一度擴大領先到18分之多。

儘管「大鬍子」哈登仍想領軍火箭追分，不斷憑藉個人切入破壞能力取分，可惜保羅最後3分23秒吞下第6犯離場，接著灰狼替補後衛「飆風玫瑰」羅斯更在最後2分05秒投進三分球，一舉幫助灰狼提前宣告勝券在握。

吉米巴特勒攻下28分，另有7籃板、5助攻，傑夫提格23分、8助攻，威金斯20分，不過幫助灰狼痛宰火箭的兩大幕後功臣，則是突破前兩戰低潮的唐斯，以及板凳奇兵羅斯，唐斯貢獻18分、16籃板，羅斯也拿17分。

火箭以哈登29分、7助攻與7籃板表現最佳，保羅也拿17分、6助攻，儘管火箭跟灰狼都投進15顆三分球，可是灰狼三分命中率高達5成56，比起火箭3成66優異許多，成為這場比賽分出勝負的重要關鍵之一。

(中時電子報)

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