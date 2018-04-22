卡管事件分裂台大人 黃光國：民主對抗民粹

今年舉行的台大杜鵑花節，卻無校長主持開幕儀式。（中時報系資料照片）

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中時電子報
/綜合報導
由多名台大師生等組成的台灣大學自主行動聯盟，因不滿教育部至今仍未核定台大校長當選人管中閔人事案，12日在台北地檢署前召開記者會表達立場，並按鈴控告教育部長潘文忠等人。(中央社)

卡管大戲上演3個多月，教育部下星期二將召開跨部會會議，是否如新教長吳茂昆所說，很快得到解決？除了外界關切，台大人想必也是五味雜陳。台大心理系教授黃光國表示，從管中閔人事案被卡一事，台大校園已出現分裂，反卡管與卡管兩派人馬的交鋒對抗，其實就是一場民主對抗民粹的過程。

中評社報導，在卡管過程中，最值得注意的是台大師生反應。黃光國指出，在國民黨一黨專政的時代，台大是黨外人士的主要根據地，台大人對各種不同的政治主張有較大的包容力，因此台灣社會中早有台大製造「台獨」之說。

台灣解除威嚴之後，在「黨政軍退出校園」的口號之下，國民黨的「知青黨部」在台大校園無法繼續立足，「台獨」勢力反倒乘虛而入，因此台大的整體氛圍一直予人以「綠大於藍」的印象。

然而，這次卡管事件的過程，卻改變了一般人對於台大的看法。「台灣大學自主聯盟」號召3千名台大師生聯署，並向校友小英總統拜年，呼籲「還給我們台大校長」。綠營方面也不甘示弱，由「中研院」研究員張茂桂和台大歷史系教授陳翠蓮領銜，邀集400多名台大師生及校友，要求召開臨時校務會議，支持教育部「監督大學自治」！

在3月24日台大召開臨時校務會議前一周，卡管、挺管兩派人馬更是不斷「隔空交火」，把台大的氣氛搞得十分緊張：周一，「台大自主行動聯盟」召開座談會，呼籲「教育部」盡快發出「校長證書」；另一個號稱以追求「民主自由、挑戰權威」為宗旨的「台灣法學會」，也在同一棟大樓內開會，與會者紛紛主張：如果台大校務會議對校長遴選案的「瑕疵」不能「處理」的話，「教育部」就必須介入，對大學進行「合法性與正當性監督」！

結果3月24日兩場校務會議出現了大驚奇。「卡管五案全部遭到擱置」，但要求「教育部」「儘速聘任新校長案」也沒有通過，整個案子懸了下來。有媒體形容，這是「藍綠政治對決」的結果，其實不然。

黃光國認為，由「卡管」及校務會議的過程，可以很清楚地看出：綠的一方是「台獨」基本教義派動員所有蔡政府的勢力，不計代價圍堵管爺；挺管的一方卻不是鐵板一塊，組成「台灣大學自主聯盟」的大多數教授，平常都不過問政治。他們代表了台灣社會中追求「民主法治」的理性力量。他們在人數上佔大多數，卻經常被少數熱衷政治的獨派所綁架！

不管這件事怎麼發展，黃光國希望，台灣社會中追求「民主法治」的理性力量，能夠持續抗拒「台獨」勢力的民粹狂潮！

(中時電子報)

文章來源：黃光國：台大人的分裂 民主對抗民粹

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