寶石商賣泰北料理 酸辣春捲引祕密客偷師

2018年04月22日 10:36 中時 馮惠宜

泰北料理位於台中市興安路近文心路口，開店14年來，一直不斷更新菜單，汰弱擇強，讓消費者不但可吃到經典泰北菜，也能吃到新進當地流行的菜色。（馮惠宜攝）

泰北料理泰北香腸以多種南洋香料混合豬絞肉製成，不管煎、烤炸，都有濃郁的香草香，夾著生高麗葉吃口感更棒。（馮惠宜攝）

「檸檬大卷」號稱是菜也是湯，淋著湯汁入口是一味，夾起大卷沾特調酸辣醬汁又是一味，超推薦。(馮惠宜攝)

泰北料理老闆蔡旭豪對自家的泰式春捲相當自豪，他說很多人想學，就這酸甜醬汁學不來。（馮惠宜攝）

清明時節吃春捲，台式春捲、越式春捲外，還有這一味：泰式春捲，開業14年位台中北屯區「泰北料理」其泰式春捲一堆出即引領其他業者派人來做秘密客，米皮裹著高麗菜，夾上生菜、小黃瓜、火腿、蝦仁、蟹肉棒、花生...等餡料，沾上特調的酸辣醬汁，酸酸甜甜的醬汁讓春捲更加爽脆可口，那滋味令人銷魂。

泰北料理位台中市北屯路興安街近文心路口，老闆蔡旭豪早年在泰北從事寶石生意，往來泰國嚐遍泰國各地美食，嘴刁的他於是回台中開了餐廳，還以泰國東北料理為主軸，他說，東北地區不若曼谷等地富裕，但其菜色更近於庶民；可能是老闆就是老饕級數，店裏的菜色生鮮可口，酸、甜、辣滋味層次分明，還經常可見其他店家派秘密客來偷師。

早在台中繼光街那些新移民餐廳推出越式春捲前，泰北料理就已推出泰式春捲，這款泰式春捲餅皮和越式春捲很像，是米皮包著高麗菜葉，內餡則有生菜、小黃瓜、蝦仁、火腿、豬肉片、蟹肉棒、紅蘿蔔絲、九層塔與花生粉，吃時要淋上店家特調的酸辣醬汁，吃起來爽脆中帶著酸甜滋味，難怪它始終是點菜率第一名的人氣餐點。

除了越式春捲，在泰北料理不時就會出現新菜，像是泰醉貓系列：泰酸貓豬肉、海鮮等，取名泰醉貓是因為這道料理在泰北被形容為好吃到即時醉了一吃眼睛也會睜亮，美味的秘密武器PAKIMAN是一種當地的香料，被稱為是泰國人蔘，其味似黑楜椒，口感如薑片，和洋蔥、彩椒、三層肉一起炒，鹹香可口，愈吃愈有味，讓人一秒變飯桶。

另一道「檸檬大卷」號稱是菜也是湯，以整尾大卷、高麗菜葉蒸炊，帶著檸檬清香的酸甜醬汁襯出大卷的鮮甜，淋著湯汁入口是一味，夾起大卷沾特調酸辣醬汁又是一味，超推薦。

泰北料理店裏賣的泰式香腸是店家以豬絞肉加上切得細碎的南薑、柚葉、香茅、紅蔥頭、香菜、蒜頭、紅咖哩、醬油以及辣椒粉等混合調製後，不只是均勻絞拌，更要多次甩均勻，經約一周發酵，再灌入腸膜中；其中秘密武器是糯米，透過糯米進行發酵，讓肉香和香料完美混合。

泰北香腸正宗吃法是用生高麗菜葉夾著蒜頭、九層塔一起吃，在泰北料理則經過多次測試發現台灣客人不愛將香腸和蒜頭、九層塔一起入口，上菜時只附上高麗菜葉，但光是這樣吃生菜吸附油香，香腸肉末細緻還帶著濃郁香氣，十分試合配飯配酒。

這一味不只能在店內享用，店家也發展出冷凍宅配版的泰北香腸，1台斤360元、滿兩千免運，退冰後或煎或烤美味不走味。

泰北料埋

地址：台中市興安路1段174號

電話：04-22328666

營業時間AM11:30～PM2:00，PM5:30～9:30

(中時 )