不滿名嘴亂放話 綠基層成立民進黨人挺柯大聯盟

2018年04月22日 10:23 中時 周毓翔

民進黨台北市究竟要與柯文哲整合還是自推人選成為近期熱門話題，民進黨立委姚文智今天也舉辦大遊行呼籲民進黨自推人選。不過有民進黨基層在臉書成立「民進黨人挺柯連任大聯盟」，他們不滿民進黨民代以及名嘴頻頻宣稱民進黨基層多反柯，事實是只有特定意識形態群組反柯，許多青年社群以及社區社群多肯定柯，因此民進黨2018應該與柯合作，協助他連任。

版主指出，他身為有在活動的黨員，被拉進許多不同群組，基本上只有特定意識形態的群組非常討厭柯，甚至裡面有相當比例的人表明也很厭惡執政蔡政府，已經退黨不支持民進黨等等，「看到本黨黨籍民意代表以及名嘴頻頻上節目宣稱民進黨基層多反柯多恨柯，讓我十分疑惑。」

版主也提到柯文哲屢被針對的兩岸議題，版主認為柯文哲從未說過支持統一的言論，「外交立場上他只是一個與中國禮尚往來的鴿派罷了，親和跟投敵根本是兩回事。」

事實上，根據民進黨過去數次聲明中，在兩岸議題的主張上民進黨一直是在維持基本主權獨立的立場下進行多元討論，務實的評估國內的局面及兩岸局勢。柯儘管時常失言，但難以從柯的言論中判斷他有投敵甚至親中共的動機和可能，柯的立場其實與民進黨基本一致，「台灣是主權獨立國家，台灣就是中華民國，中華民國就是台灣，後續如何推動國家下一步的正常化，則要審時度勢。」

版主認為柯也不過是站在一個執政首都的角度提出比較中間路線的說詞，跟親中投敵遠遠扯不上邊。而柯這三年來的政績有目共睹，身為民進黨員，由衷期盼黨能有大格局大氣度，站在一個為黨永續發展及生存的立場，以廣闊的胸襟包容所有的友軍。

(中時 )