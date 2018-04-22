不滿名嘴亂放話 綠基層成立民進黨人挺柯大聯盟

友善列印
中時

民進黨台北市究竟要與柯文哲整合還是自推人選成為近期熱門話題，民進黨立委姚文智今天也舉辦大遊行呼籲民進黨自推人選。不過有民進黨基層在臉書成立「民進黨人挺柯連任大聯盟」，他們不滿民進黨民代以及名嘴頻頻宣稱民進黨基層多反柯，事實是只有特定意識形態群組反柯，許多青年社群以及社區社群多肯定柯，因此民進黨2018應該與柯合作，協助他連任。

版主指出，他身為有在活動的黨員，被拉進許多不同群組，基本上只有特定意識形態的群組非常討厭柯，甚至裡面有相當比例的人表明也很厭惡執政蔡政府，已經退黨不支持民進黨等等，「看到本黨黨籍民意代表以及名嘴頻頻上節目宣稱民進黨基層多反柯多恨柯，讓我十分疑惑。」

版主也提到柯文哲屢被針對的兩岸議題，版主認為柯文哲從未說過支持統一的言論，「外交立場上他只是一個與中國禮尚往來的鴿派罷了，親和跟投敵根本是兩回事。」

事實上，根據民進黨過去數次聲明中，在兩岸議題的主張上民進黨一直是在維持基本主權獨立的立場下進行多元討論，務實的評估國內的局面及兩岸局勢。柯儘管時常失言，但難以從柯的言論中判斷他有投敵甚至親中共的動機和可能，柯的立場其實與民進黨基本一致，「台灣是主權獨立國家，台灣就是中華民國，中華民國就是台灣，後續如何推動國家下一步的正常化，則要審時度勢。」

版主認為柯也不過是站在一個執政首都的角度提出比較中間路線的說詞，跟親中投敵遠遠扯不上邊。而柯這三年來的政績有目共睹，身為民進黨員，由衷期盼黨能有大格局大氣度，站在一個為黨永續發展及生存的立場，以廣闊的胸襟包容所有的友軍。

(中時 )

他辦遊行感謝中南部鄉親力挺 網… 蘇貞昌神邏輯 洪孟楷：讓新北市…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。