蘇貞昌神邏輯 洪孟楷：讓新北市民用選票否決到底

2018年04月22日 10:20 中時電子報 謝雅柔

外傳剛接任總統府秘書長一職的陳菊，將出任新北市長參選人蘇貞昌競選黨部主委，國民黨痛批根本是破壞體制、不中立。蘇貞昌則回嗆「有人在罵人的時候不檢討自己」。對此，國民黨發言人洪孟楷怒批蘇貞昌神邏輯，並表示之後蘇所說的話還能有多少信用，「都會讓新北市民年底用選票來否決到底」。

代表民進黨參選新北市長的蘇貞昌，邀請總統府祕書長陳菊擔任競選總部主委，引發國民黨新北市長參選人侯友宜反酸民進黨：「不要老是把選舉擺第一」。對此，蘇貞昌回嗆，馬英九時代也找總統府祕書長廖了以出任胡志強台中市長競選總部總督導，所以「大概有人時光錯亂」。

對此，洪孟楷說過去廖了以在2009年9月即接任，距離台中市長選戰還有一年多，所以秘書長不為選舉服務，且廖前職務是內政部長，是跟著劉兆玄內閣總辭時離職，皆是馬政府文官體制內調整。

至於蘇貞昌說「罵別人卻不檢討自己」，洪孟愷直言，「所以是認為2010年廖了以做錯了應該檢討？」洪說照此蘇前院長的神邏輯，明知道錯的事情現在自己還在做，還要找府秘書長來當自己競選主委，這不是明知故犯、錯上加錯？洪說之後蘇所說的話，還能有多少信用，或是經的起多少考驗，都會讓新北市民年底用選票來否決到底。

(中時電子報)