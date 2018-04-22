MLB》大膽嘗試 天使讓大谷同天練投又打擊

2018年04月22日 10:48 中時電子報 蔡銘仁

效力天使的大谷翔平日前先發對紅襪，受右手指起水泡影響，僅投2局就打卡下班，苦吞本季首敗，由於出現傷勢，大谷下一場何時先發，得看明天練投狀況而定，不過，總教練索西亞(Mike Scioscia)昨看大谷練投，很滿意他的狀況，「他感覺很好，這很令我們振奮。」

台灣時間上周三，大谷登板對上紅襪，空有100英里球速、但變化球控不進好球帶，僅投2局被打4安失3分遭KO，吞下首敗，無緣挑戰開季三連勝。大谷退場後，天使球團透露他右手指起水泡，因而影響表現；經幾天休息，大谷傷勢慢慢復原，昨賽前有做簡單牛棚調整。

索西亞表示，大谷這次小試身手，只是要抓手指的感覺，並不是正式的牛棚練投，明天他練投的結果，會讓他們對他下一場先發，有更多想法，「昨天是不錯的一天，感覺一切往前進了一步。」大谷昨進牛棚後，也擔任打者出賽，明天他正式練投，估計也會被排進先發打序。

照原本天使的安排，大谷一周內只有先發前一天，會做投球調整，其他天都專心當打者。讓大谷同天練投又當打者，索西亞直言，這是他們首次做這樣的嘗試，也有取得大谷同意，「一切都是為符合他的需求，以幫助他成為最頂尖的球員。做出這樣的調整，我認為是好的開始。」

巨人今天推左投霍蘭(Derek Holland)對天使，大谷在板凳待命，賽前仍有參加打擊練習。為何沒排大谷，索西亞表示，不只考慮對左投，也是想把其他球員排進打線，才做出這決定。大谷沒先發，普荷斯(Albert Pujols)回歸指定打擊，一壘則由馬泰(Jefry Marte)鎮守。

(中時電子報)