北投振興醫院縱火案 翁嫌自行投案

2018年04月22日 10:51 中時 謝明俊

翁姓男子去年到振興醫院開刀治療右腳踝。〔謝明俊翻攝〕

北投振興醫院21日下午遭人投擲汽油彈縱火，轄區北投警分局全力追查，涉案的翁姓男子自知難逃法網，在晚間自行到淡水分局投案，據翁供稱，他是在去年前往振興醫院開刀治療右腳踝，但術後仍然不適才心懷不滿，21日他酒後愈想愈氣，才到淡水買汽油，自製汽油彈，前往醫院縱火洩忿。

警方調查，42歲的翁姓嫌犯，住在新北市淡水區，目前並無固定工作，偶而受雇幫友人顧攤賣蒜頭，警方事後查訪翁嫌一名友人得悉，翁嫌除了曾到振興醫院開刀治療右腳踝外，友人還曾陪翁到振興醫院看到精神科，有拿藥治療，但未拿到精神障礙手冊。

翁姓嫌犯供稱，他因右腳踝不適，去年到振興醫院接受開刀治療，術後，仍未見好轉，右腳踝仍不時會出疼痛，他因而對醫院心生不滿。據警方了解，翁嫌雖然表示不滿振興醫院手術不成功，但卻從未向醫院反應抗議，醫院根本不知道翁嫌術後狀況。

警方表示，21日下午，翁嫌酒後感覺右腳踝仍然不舒服，愈想愈氣，於是到淡水區中正東路中油加油站買了一小桶汽油，用家中的米酒空瓶製成汽油彈，再騎機車到振興醫院，將機車停在車道口，徒步走到第2醫療大樓前車道，點燃手中汽油彈後往大門口投擲，幸好大樓自動玻璃門有2道，汽油彈落到2道門中間起火燃燒，旋由保全人員撲滅，只造成大理石地板部分燻黑，無人傷亡。

翁嫌縱火完，徒步走回機車停放處，騎機車逃離現場，在外閒逛不敢回家。轄區北投分局警方立即動員展開偵辦，經調閱監視器畫面清查出翁嫌機車後，警方立即趕赴淡水翁家找人，翁嫌父在得知兒子惹下大禍後，打電話要兒子投案，翁嫌於是在晚間向淡水分局投案，再移由北投分局偵詢後，依公共危險罪移送士檢偵辦。

(中時 )