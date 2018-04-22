姚文智下午號召柯黑遊行 柯P：no comment

2018年04月22日 10:50 中時 陳燕珩

擬參選台北市長的民進黨立委姚文智下午舉行「機蛋大遊行」，號召「柯黑」上街頭，訴求廢松機、換遠雄、換市長。昨有網友驚爆姚在徵走路工，參加遊行就給500元，但遭姚嚴正駁斥，反指是柯的網軍在霸凌。對此，柯文哲今受訪時說，他沒有網軍，是網路義勇軍，至於是否擔心下午遊行民眾多？他僅說，「no comment（不予置評）。」

姚文智昨駁斥，遊行走路工傳言並非事實，痛批是柯與網軍裡應外合。柯文哲今聽聞笑說，他哪有網軍，只有網路義勇軍，「拜託，我哪有錢去弄這個」。至於網路義勇軍有幫忙？他說，不曉得，網路社會他也沒辦法去操控。

下午民進黨將號召群眾遊行，外界認為若能把反柯氣勢營造起來，將成為民進黨決定年底是否禮讓柯的指標。柯文哲說，還是那句話，每天被問不一樣的問題，答案都一樣，每天做好自己的事情就好，該怎麼做就怎麼做。

柯感嘆說，這個國家就是這樣，應該要有一批人比較做實事，依法行事、依法行政，這樣就好了，每天弄那些有的沒的幹嘛。至於是否擔心下午遊行人數很多？他不願多談，僅說「no comment（不予置評）。」

至於，最近又有拱行政院長賴清德參選台北市長，柯大笑說，這不知道回答第幾次了，一年前就討論過了，現在他都當行政院長，還在講這個，這不是亂賴清德，就是在亂小英，是很奇怪的動作。

有媒體問及，昨晚保安宮活動本來要與賴清德同場，最後卻刻意避開？柯文哲說，主辦單位有媒體量的考量，若他與賴同場，媒體只會去一次，所以分開兩次才有最大曝光量。

(中時 )