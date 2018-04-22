響應世界地球日 志工相揪清理北坑步道

2018年04月22日 11:50 中時 陳世宗

志工們進行施肥、疏枝、除雜草，讓植栽吸取更多養分。（陳世宗翻攝）

近50位志工身體力行來響應，期望桂花林道能吸引更多民眾到此健行，主動加入維護行列。（陳世宗翻攝）

豐原區北坑1巷為鄰近居民爬山健行的好去處，假日不少民眾都到此運動！市議員陳清龍自102年起邀集山友與志工連續3年，種下2000餘株的桂花苗，並定期灌溉整理，22日世界地球日陳再號召志工到北坑步道除草施肥，共有近50位志工自發響應整理北坑步道。

市議員陳清龍說，自己也是台中市繁榮葫蘆墩促進會理事長，促進會從102年開始就邀集志工跟理監事顧問，一起種植桂花，希望環繞北坑打造桂花林道，種下後也由山友曾建源定期維護，文相淨山團的山友們每週都到北坑整理環境，爬山民眾經過也都誇讚處處都是桂花香。

陳清龍指出，特別感謝在地居民陳仕周、劉玉玲夫婦，借重他們的經驗為桂花疏枝，整理過程發現有長蟲情形，將擇期安排投藥跟灌溉，這次向環保局申請600公斤肥料，整段都施肥、疏枝、除雜草，讓植栽吸取更多養分。

志工廖小姐說，雖只有假日才有空到北坑走走，大家都希望運動環境是舒適的，謝謝山友平時的維護，自己平常走在步道若有看到垃圾也會主動撿起，「環境要靠所有人共同維護」，很開心能盡一份心力，參與淨山。

陳清龍強調，桂花種下後，近幾年已逐漸飄香，吸引更多民眾到這裡健行，更主動加入維護的行列，相當難得；這次活動共有近50位志工響應，期望桂花林道能吸引更多民眾到此健行，更主動加入維護行列。

(中時 )