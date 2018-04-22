圖輯》查爾斯親喊「媽咪」 英女王驚喜歡慶92歲生日

2018年04月22日 11:29 中時電子報 蔡萱

查爾斯王子在台上親切地喊女王為「媽咪」。(圖/路透)

英國女王伊麗莎白二世21日歡度92歲生日，當晚她也在家人的陪伴下，出席眾星雲集的慶祝音樂會，她的長子、王儲查爾斯王子更在上台祝賀時，在眾人前親暱地叫女王「媽咪」， 也讓女王驚喜地瞪大了雙眼。

女王21日以一身金色亮眼裡浮現出席在倫敦皇家艾伯特廳舉辦的慶祝音樂會，現場星光熠熠，包括英國搖滾明星史汀（Sting）、老牌歌手湯姆瓊斯（Tom Jones）、歌星克雷格大衛（Craig David）與澳洲歌姬凱莉米洛（Kylie Minogue）等都出席表演。

凱莉米洛在音樂會上表演。(圖/美聯社)

英國搖滾明星史汀和夏奇在台上賣力演出。(圖/美聯社)

英國歷史上擔任等待繼位最久王儲的查爾斯王子也在音樂會尾聲上台為母親祝賀，他先是正式的稱伊麗莎白二世為「女王陛下」後，又和尋常人家一樣親暱地叫了聲「媽咪」，站在他身旁的女王聞言幽默地瞪大雙眼，看似十分驚喜。

同場出席這場盛大音樂會的還有女王的兒媳康瓦爾公爵夫人卡蜜拉、女兒安妮公主、孫子威廉王子及哈利王子還有準王妃梅根，以及孫女尤金妮公主、碧翠絲公主等。

梅根和哈利也出席盛會。(圖/路透)

查爾斯也偕卡蜜拉出席盛會。(圖/路透)

威廉王子和查爾斯望著女王。(圖/美聯社)

英國女王每年會慶祝2次生日，除了4月21日的生日外，還有一次通常在6月第二個周六的官方生日，往年女王都會在此時出席倫敦的閱兵儀式。

(中時電子報)