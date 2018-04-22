消防員登山健行 桃園消防更精進

桃園市義勇消防人員登山健行訓練聯誼活動22日登場。(呂筱蟬攝)

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呂筱蟬
桃園市義勇消防人員登山健行訓練聯誼活動22日登場。(呂筱蟬攝)

桃園市義勇消防人員登山健行訓練聯誼活動22日登場，上百名消防、義消齊聚，於石門水庫活動筋骨兼聯誼，市長鄭文燦與會表示，消防同仁守護市民健康，也要好好照顧自己，透過健行活動，可提升心肺功能、調解自律神經，也帶來健康、微笑、友誼及自信。

鄭文燦指出，3年多來，市府持續進行一連串的消防改革及精進措施，包括增加編制人員，3年來增加約300位，預計明年增加180位，消防局的總編制人員將會從1000人提高至1500人，成長速度是全台第一。

另外，也增購99輛消防救災車輛，經費約7億3000萬元；提升個人裝備及器材，像是紅外線熱顯像儀、照明繩索、空氣呼吸器等，經費約4億元；提高消防人員勤務繁重危險加給加成，增加外勤危險加給7成，每人每月從8435元增加至1萬4340元，今年也研議加薪計畫，給所有消防夥伴更大的力量、更好的保障，也讓桃園的消防陣容更完整。

鄭文燦提到，市府規畫在4年內新建5個消防分隊，包括已經啟用的坪頂分隊、埔心分隊，其餘的大湳、巴陵、永安分隊已陸續動工中，並研議更新4個分隊廳舍，包括新坡、幼獅、埔子、過嶺分隊，提供消防同仁更好的環境。位於八德的消防訓練中心暨防災教育館，即將完工，可成為消防教育的良好場所，讓市民瞭解防災、救護的重要性，提升防災意識。

(中時 )

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