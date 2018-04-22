台教授也低薪 頂大經濟系向世界徵才全槓龜

台灣低薪問題嚴重，連教授薪水也是，連帶影響各大專院校徵才空間，更遑論向全球尋找頂尖人才。(中時資料照)

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中時電子報

台灣低薪問題嚴重，連教授薪水也是，連帶影響各大專院校徵才空間，更遑論向全球尋找頂尖人才，台大經濟系、台大財經系、清大財經系等頂尖大學經濟系徵專任教師「全槓龜」。

台大經濟系主任林明仁指出，經濟學是全球競爭的市場，不論是大專院校還是科技大廠都相繼徵才，今年徵聘專任教師，發了3張聘書卻沒人來，其中一名新加坡應屆生選擇以年薪15萬美金的薪資回國任教。林明仁坦言，台灣教授薪水低，真的沒辦法與其他國家競爭，就算研究做得好、教學環境佳也沒用。

林明仁表示，近十年香港、新加坡、中國大陸加入戰局，台灣教授薪資根本比不上，加上在全球市場上，有些科系畢業生需求高，教授的價碼就會一直被提高，但台灣所有的公立學校教師，不分科系薪水都一樣，徵才就會處於弱勢，現在薪水甚至低到只剩別人的三分之一，競爭力當然也比不上別人。

據《聯合》報導，台大財經系主任曾郁仁也指出，今年原本有要聘一名美國畢業的韓籍應屆畢業生，他給出的薪水是台灣教授薪資的2倍，但其他國家可以給出3至4倍，最後當然留不住他。

清華大學計量財務金融學系系主任林哲群表示，今年系上原本要聘一名從挪威畢業的香港人，也是因為薪水問題，對方轉去大陸任教。林哲群強調，若薪資結構不調整、住房補貼不友善，台灣無法在這波全球搶人才的熱潮中勝出。

(中時電子報)

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