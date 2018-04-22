《翻爆旺美食》大腸包小腸、香噴噴烤香腸 尚讚好滋味 全台呷透透！

大腸包小腸、香噴噴烤香腸 尚讚好滋味 全台呷透透！

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中時電子報
綜合報導

◎廟口夜市一口吃香腸 熱銷3千條

基隆廟口夜市「世盛一口吃香腸」經營超過20載，賣的烤香腸雖然僅有拇指大小，但口感香脆，小小的香腸咬下去還會爆漿噴出肉汁，讓吃過的遊客皆難以忘懷香腸的好滋味，也打下堅實的好口碑。

◎蘇記大腸包小腸 每種口味都想吃

土城延吉街夜市的「蘇記」大腸包小腸有多達10種口味，搭配滿到爆的配料，一個就能滿足饕客的胃，配料除有常見蘿蔔乾，還有洋蔥、蒜苗等香辛料，民眾可以吃得更健康，也讓店家在美食一級戰場土城延吉街夜市，殺出一條血路，獲得不少死忠顧客支持。

◎吳記大腸包小腸 堅持手工木炭烤

桃園觀光夜市的吳記大腸包小腸，堅持全程純手工以木炭炭烤，全靠老闆精準掌握火侯，採用Q彈有嚼勁的糯米腸，搭配肥瘦均勻的高粱香腸，還有花生粉、菜脯、薑片及酸菜等傳統配料佐味，無怪乎在夜市美食競賽中獲得「嚴選美食王」美譽。

◎胡記大腸包小腸 背後故事好勵志

家傳1甲子豬肉攤灌製的香腸在向上市場傳香，背後更是1名中年人思返的故事！「胡記大腸包小腸」老闆胡東瑋說，他以前總是遊手好閒，眼看著爸媽年紀大了，不能再不成材，他從頭開始拜師學做「大腸包小腸」，希望能用阿公傳下來的香腸打天下，證明自己洗心革面決心。

◎四草橋下好滋味 填飽釣客口慾

台南市安平區四草大橋上是釣客聚集地，因附近幾無店家，橋下數輛香腸攤車成為止飢小吃，其中最靠近橋邊的發財車，謝姓老闆賣的大腸包小腸好吃又便宜，釣客與遊客都愛光顧。

◎阿麗烤香腸 呷懷念的底加啦！

「呷懷念的在這」壽山忠烈祠黑輪攤10年前搬走，許多人尋尋覓覓，原來老闆娘搬到山下哨船頭，懷念的烤香腸讓不少曾經年少的阿兵哥得知後，帶著一家大小來吃，不管是吃整支的、還是切片的，40年來好滋味從沒改變。

(中時電子報)

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