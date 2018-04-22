MLB》小熊遭洛磯逆轉 達比修有又爆了

達比修有被洛磯打爆，連2場投不滿5局吞敗，開季至今1勝難求。(美聯社)

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中時電子報

達比修有季前進到小熊，表現備受期待，然而他至今展現的身手，恐怕會讓球團有些失望了！達比修今(22日)先發出戰洛磯，和前一場先發一樣，在第5局「一局爆」，他該局失掉多達5分，敗掉領先優勢，小熊最後反撲無力，以2比5落敗，達比修吞2連敗，先發4場1勝難求。

達比修上一戰對到勇士，投到第5局被抓投手犯規，隨後一口氣失4分吞敗。此役他前進洛磯主場先發，前4局同樣威風八面，但到5下，他控球突然失準，讓洛磯不靠安打，就攻占一二壘；洛磯沒放過機會，從拉瑪修(DJ LeMahieu)安打開始，用連續4安打進5分。

最後史托瑞(Trevor Story)敲二壘打，替洛磯打進單局第5分，也把達比修給打退場；達比修用94球苦撐4.2局，被打5安失5分，另有4K、4保送，連續2場先發投不滿5局，自責分率升高到6.86。小熊後援投手雖止住攻勢，但打線受洛磯牛棚壓制，沒能追近比分，最後以3分差落敗。

達比修季前簽下六年1.26億美金大約到小熊，被期待補上艾瑞耶塔(Jake Arrieta)出走的空缺，但他相當不穩，先發4場僅1場優質先發，戰績0勝2敗。相較之下，轉戰費城人的艾瑞耶塔表現就好多了！他晚拿到合約，幾乎沒參與費城人春訓，先發3場戰績2勝0敗、自責分率僅2.04。

(中時電子報)

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