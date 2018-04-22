美財長：正考慮赴華談判 解決貿易爭端謹慎樂觀

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美國此前宣布對大陸中興公司出口管制7年，引起美國欲遏制大陸高新技術發展的揣測，也使中美貿易戰風雨欲來。然而，大陸央視報導稱，美國財長穆欽於當地時間21日表示，他正考慮去中國就貿易問題進行談判，並對兩國未來達成協議解決爭端的可能性持「謹慎樂觀」態度。外媒分析稱，這是為了緩解世界兩大經濟體之間日益緊張的貿易關係。

大陸央視報導稱，美國財長穆欽於當地時間21日表示，他正考慮去中國就貿易問題進行談判，並對兩國未來達成協議解決爭端的可能性持「謹慎樂觀」態度。穆欽說目前他不能透露更多細節，也沒有具體的對話時間表。美國媒體分析認為，如果穆欽訪華並就美中貿易展開談判，將在相當程度上化解目前的中美經貿緊張局勢。

美國全國廣播公司財經頻道(CNBC)報導指出，穆欽在出席國際貨幣基金組織和世界銀行春季年會的記者會上表示，「正在考慮進行一次訪問。我不想透露任何的時間或者其他資訊，但是正在考慮進行一次訪問。」

報導稱，在年會上，穆欽會見了新上任的大陸央行行長易綱，兩人的會談聚焦貨幣政策和金融合作。穆欽說，「討論其實更多集中在行長對中國央行的舉措，還有他們宣佈的一些開放市場的行動，這一點我們非常鼓勵和讚揚。」

穆欽還強調自己已經在參與對中國政府的對話，他強調，「我們抱著審慎樂觀的態度去嘗試達成一個協定。」另外穆欽還感謝中國在朝鮮問題上所做出的貢獻。

大陸觀察者網報導稱，中美之間的貿易糾紛不知不覺已過了一個月，3月22日，美國總統川普簽署針對中國的備忘錄，宣佈將對中國商品加徵500億美元關稅；4月16日，美國政府突然宣佈禁止美國企業向中興公司出售元器件產品，期限為7年。「在此節骨眼再次放話考慮訪華，穆欽到底想要談什麼，可能談成什麼？」

(中時 )

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