初選後首次同框 張花冠籲民眾縣長票投翁章梁

2018年04月22日 12:26 中時 翁聖勳

民進黨嘉義縣長初選後，縣長張花冠（右一）拿麥克屋一一向攤商民眾介紹翁章梁（右二），呼籲大家年底縣長票投翁章梁。（翁聖勳攝）

初選後首次同框!鹿草西瓜節活動「當西瓜愛上芒果」22日熱鬧登場，嘉義縣長張花冠、鹿草鄉長楊秀玉、縣議員林沐惠及民進黨嘉義縣縣長參選人翁章梁也前後抵達會場，張花冠見翁章梁抵達，除了主動邀請一起與攤商及現場民眾互動，並多次藉由麥克風介紹翁章梁為民進黨正式縣長參選人，請大家多支持，積極拉抬翁章梁，兩人更同框受訪，現場氣氛和諧，完全一抹過去初選時兩邊對立的煙硝味。

日前民進黨嘉義縣長初選結束，翁章梁勝出獲得黨內提名，更經蔡英文總統出面整合，初選對立氣氛始得告一段落。今日上午鹿草鄉舉辦當西瓜愛上芒果活動，民眾樂採芒果及品嘗鮮甜西瓜，政治人物則順勢上演甜蜜大和解。

上午活動中，民進黨嘉義縣長初選支持縣議長張明達的縣長張花冠，帶著立委陳明文支持對象翁章梁逐一向攤商及現場民眾介紹「這是咱民進黨嘉義縣長候選人翁章梁」，更呼籲大家年底選舉要多支持，把票投給他，受訪時更不忘拉著翁章梁，兩人大方同框合照受訪並前後發言，拉抬意味十足，也讓人感受民進黨面對年底縣長這場選仗，已經準備好了。

(中時 )