美國連續對陸使出經貿「組合拳」 陸媒：川普的意圖沒那麼簡單

2018年04月22日 13:09 中時 楊家鑫

美國近來針對中國經貿問題打出一系列「組合拳」，針對其真正意圖為何，中共黨媒《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」刊登文章稱，川普政府對華貿易戰，顯然不只是要解決貿易逆差問題，而是要遏制中國在關鍵科技與技術創新領域的發展潛力，逐漸消耗中國在經濟上的國力。大陸不能將眼光局限在貿易報復措施。只有認識到差距，堅持對科研的投入，真正尊重科研、智慧財產權，中美之間的科技鴻溝才可能被填平。

中共黨媒《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」刊登華南理工大學公共政策研究院副研究員曾志敏「川普發動貿易戰，他的意圖絕沒你想得那麼簡單」文章指出，此次美國對華貿易戰肇始於針對技術轉移、科技創新、智慧財產權等領域問題的「301條款」調查。可以說是「項莊舞劍，意在沛公」。

一系列的組合拳，大力鞏固美國位於全球科技創新經濟制高點的地位，全面延緩中國在關鍵科技創新領域的步伐。包括關稅矛頭指向「中國製造2025」戰略、限制中國通過收購美國企業獲取高新科技、對中國吸納高科技人才的國家戰略如「千人計畫」非常警惕。

文章稱，但要清醒地看到，儘管中國在科研上的投入越來越多，中美之間的科技實力差距仍然巨大，尤其是在原創性和前沿領域。比如，近期一些文章指出，在一定程度上，美國用一台發動機就可以掣肘整個中國製造的發展。這有誇張之處，不過也深刻說明了中美的差距。

總結來看，應對美國對華貿易戰，尤其要與美國競爭高科技領域的制高點，除了必要的回應措施以外，還是要認真地去學對方背後的真功夫。不能將眼光局限在貿易報復措施，而是要將貿易戰置於如何加快促進中國創新型經濟發展的大局之下進行通盤思考，尤其避免墮入軍事競賽，進而陷入國民經濟軍事化的陷阱。

文章強調，只有認識到差距，堅持對科研的投入，真正尊重科研、智慧財產權，中美之間的科技鴻溝才可能被填平。

(中時 )