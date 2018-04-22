加油要快！ 油價連二漲 明起汽、柴油漲價0.5元

2018年04月22日 12:46 工商 彭暄貽

美國商用原油庫存意外下降，加上中東地緣政治情勢緊張，國際油價漲勢活絡，催化國內油價連2漲。中油、台塑化（6505）宣布，調漲國內各式汽、柴油價格每公升各0.5元；加計上周調幅，合計近二周油價每公升價格漲價1.1 元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升27.8元、95無鉛汽油每公升29.3元、98無鉛汽油每公升31.3元、超級柴油每公升25.7元。

此外，台塑化23日（周一）凌晨01:00起，92無鉛汽油27.8元/公升；95無鉛汽油達29.2元/公升；98無鉛汽油31.3元/公升。超級柴油也來到25.4元/公升。

中油表示， 本周調價指標7D3B週均價從每桶68.41美元上漲70.45美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.148元，國內油價依公式計算漲幅為2.80％，汽、柴油每公升應分別調漲0.5元。

分析師認為，在全球景氣加溫、地緣政治緊繃因素雙效拉抬，國際油價短線波動漲幅放大，先前漲多拉回整理走勢恐將提前趨緩，第2季走升力道有望優於市場預期，也對塑化行情增添支撐拉抬能量。

中油受惠第1季塑化、油價高檔走堅，單季自結稅前盈餘116億，每股稅前盈餘0.89元。台塑化因有歲修計畫，產能推進力道趨緩，第1季獲利183.01億元，EPS1.92元。

第二季雖有歲修計畫，惟下游庫存持穩去化，伴隨旺季需求及亞洲密集歲修，供給縮減因素烘托，營運有望更上層樓。台塑化第2季煉油事業開工率回升至95％，目前每桶煉油價差12美元，預期將持續擴大，推升第2季表現優於首季。

(工商 )