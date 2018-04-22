文大董事會明開會 張鏡湖再控2董事圖利

2018年04月22日 12:34 中時電子報 生活新聞中心

文化大學遴選校長爭議延燒，董事長張鏡湖繼4月3日召開記者會指控董事袁興夏、張冠群、李傳洪及尹衍樑四人想「謀財害命」，爭奪校產後，更登報指袁興夏主導校長遴選舞弊；張冠群掏空校產6億元；要求李傳洪、尹衍樑辭董事以示清白。張將於週一（23日）及周三（25日）召開董事會，為對福利教職員加薪案等，希望能順利通過。袁興夏等人則將於25日召開董事會，要罷免張鏡湖董事長職務。

文化大學董事長張鏡湖。生活新聞中心提供

張鏡湖接受記者專訪時表示，1985年他回台承接父親張其昀的重擔，著手經營虧損17.8億元的文化大學後，花了10幾年的時間，讓學校轉虧為盈。他一直未曾領薪，至2008年教育部修改《私校法》後，他才開始支薪。袁興夏5年前來文化大學，從擔任人事主任開始即支薪，至2016年袁進入董事會後，卻利用職權之便，將自己及張冠群提升為專任董事，每個月拿的薪水與他一樣。

張鏡湖說，依規定，私校董事長除非另有其他工作，無法專心經營學校時，才須設專任董事，僅只能設一名。張董事長並沒有其他工作，所以無須設專職董事，但袁興夏竟利用職務之便，乘張董事長生病之時，說服其他董事同意，讓他及張冠群從董事升任專任董事，且支高薪，圖利自己；另張冠群掏空學校6億多元，將錢匯到國外其成立多家公司，迄今龐大的資金流向不明。他已提告，要追回這筆錢。

文化大學法學院長、董事會律師許惠峰說，袁興夏擔任專任董事後，佔用學校一間十幾坪的教室，當做自己的辦公室，並安排二名祕書進駐。董事長這次為了要取得校長遴選評分表，向法院提告，法院判決校長遴選暫緩執行後，警察來校要袁簽名，袁還不讓警察進入其辦公室，儼然將其辦公室視為禁地。

他表示，張冠群是以華岡興業基金會名義，於102年與學校簽了不平等合約，迄105年掏空學校6.36億元，將錢匯到國外其成立的公司，有的公司竟以零元售出，不可思議。他擔心，張將來都會把這些罪行推給張董事長。

文化大學董事長特助林穎曾說，袁興夏是張冠群推薦來學校的，董事長信任張冠群，並對張冠群、袁興夏重視。結果他們為了自己利益，反而汚衊董事長，並要開董事會解除張鏡董事長職務，真的是有良心嗎？

文化大學董事、張鏡湖女兒張海燕說，文化大學校長遴選，選出的新任校長盧希鵬，是袁興夏作弊，叫5位遴選委員打了盧100分，其他候選人60分所致。袁興夏、張冠群、李傳洪為什麼一定要盧希鵬上任，就是要選自己人當校長，以便控制校產，居心叵測；董事長於去年11月的董事會提出質疑，不同意遴選校長結果，李傳洪當場痛罵董事長王八蛋，還罵了兩次，更在董事長還在現場的狀況下，選袁興夏當會議主席，強行通過該案。張鏡湖說，他已告李傳洪公然污辱。

張鏡湖表示，去年10月他即要求袁興夏提供遴選委員評分表，袁拒絕，他提告後袁才將評分表提供給法院，迄今他努力爭取拿到的評分表，仍是透過法院而拿到的影印本，非正本，他是董事長，當時遴選完難道無權看評分表？明顕可以看出是袁主導校長遴選舞弊，也向法院提告，控告袁興夏背信罪。

對於袁興夏日前對外放話，要求其女兒張海燕辭董事，張鏡湖說，海燕長期在文化大學教書，她沒有任何不法事項，袁有什麼資格要海燕辭董事！

(中時電子報)