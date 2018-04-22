遭好友誤擊 倒楣獵人背中3槍送醫

2018年04月22日 12:43 中時 許家寧

邱姓獵人疑似槍枝不慎走火，誤擊同行友人。（許家寧翻攝）

有夠倒楣，花蓮富里鄉一名王姓男子（46歲）凌晨與2名友人摸黑至永豐山區打獵，54歲邱男手持的散彈獵槍疑似不慎走火，竟打中走在前方的王男，男子背部無端中三彈，當場血流如注，連忙被載往山下急救，所幸王男送醫後意識清醒，沒有生命危險。

警方表示，22日凌晨近2時許，王姓男子與邱姓友人（54歲）至花蓮縣富里鄉永豐山區與台東縣成功鎮交界處打獵，三人前後走在永豐外環道路時，邱男手持喜得釘獵槍突然走火，隨後王男大叫一聲，背部當場留下3個鋼珠彈孔，另名同行的江姓男子見狀，趕緊駕駛小貨車將傷者載下山。

兩人途中大電話向119報案，救護車先將王男送往關山慈濟醫院治療，再轉往台東馬偕醫院搶救，所幸槍枝使用工業用底火（俗稱喜得釘）火力不強，傷者送醫後並無生命危險，警方案發後也著手展開調查，邱男供稱因槍枝操作不慎走火，造成誤擊同行友人。

員警已從山區拾回案發獵槍，仍有待警方進一步調查釐清。玉里警方指出，該槍擊案件恐涉及過失傷害，至於獵槍部分，因原住民傳統習慣，法令專供捕獵維生的生活工具准許持槍，不過當事人若未登記而非法持有，就觸犯《槍砲彈藥管制條例》。

(中時 )