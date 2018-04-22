振宇五金進駐台中 建企業總部

2018年04月22日 13:56 中時 陳世宗

台中市政府財政局為鼓勵投資台中，也促進市有財產永續經營，將西屯區2筆市有土地設定地上權，由民間業者開發及營運。其中，由振宇五金公司投資近2億元，興建企業總部及中部倉儲物流中心，預計於108年5月底完工，預估可創造40個就業機會。

振宇五金企業總部及中部倉儲物流中心，22日舉行新建工程動土典禮，市長夫人廖婉如在財政局長林顯傾的陪同下出席，包括振宇五金公司董事長曾善、創辦人洪坤山、立委張廖萬堅、市議員黃馨慧等人到場見證。

廖婉如說，她有時會去振宇五金大墩店買東西，從大墩店到動土的企業總部，就像是用一顆顆螺絲釘、一根根零件撐起來；振宇五金代表的那一顆顆螺絲釘不只撐起大樓，也撐起許多企業，企業的成功也帶給更多家庭幸福。台中市工業相當發達，未來不只是精密工業，更要走向智慧工業，希望振宇五金持續為整個台灣、甚至世界帶來更多夢想。

財政局林顯傾表示，振宇五金進駐投資開發案，籌設興建企業總部及中部倉儲物流中心，市府可收取近1億元權利金外，未來30年仍有逾1億元的土地租金收入；興建營運後也會有營業稅、房屋稅等相關稅收，挹注中市建設財源；達到政府、民間投資人及當地居民三贏。

林顯傾指出，市府近幾年招商成果亮麗，在各界期盼下，今年第8單元將再推出4宗13筆市有土地開發招商案。招標資訊將登載於台中市政府財政局網站，歡迎投資台中。

(中時 )