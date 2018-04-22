NBA》盧比歐大三元壓過韋少 爵士摘第2勝

盧比歐(左)22日拿下季後賽生涯首次大三元，表現完全壓過韋斯布魯克。(美聯社)

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中時電子報

「西班牙金童」盧比歐的季後賽生涯首次大三元，可說出現在最佳時間點！盧比歐22日拿下26分、11籃板與10助攻的大三元數據，幫助爵士115比102輕取雷霆，搶下首輪第2勝(1敗)，接下來第4戰將於24日續在爵士主場進行。

雷霆開賽靠著「三巨頭」韋斯布魯克、安森尼與保羅喬治領軍，打完首節取得30比22領先，不過接下來整個局勢都被爵士主導，關鍵出在盧比歐不僅進攻強勢，更幫助爵士穩定攻守節奏，爵士轉眼取得超前，甚至擴大到兩位數。

比賽來到末節，爵士換成英格利斯與菜鳥射手米契爾三分外線發威，幫助爵士一下子把領先差距增到20分，反觀雷霆外線陷入低迷，根本沒有辦法扭轉頹勢，打到最後2分多鐘，就提前換下所有主力，乾脆先來準備第4戰了。

除了盧比歐拿下季後賽生涯首次大三元，爵士先發5人得分全都上雙，米契爾22分、11籃板，英格利斯21分，戈貝爾18分、12籃板，法佛斯11分，爵士更徹底主宰禁區，全場搶下48籃板，比起雷霆多出15個之多。

雷霆以保羅喬治23分最高，韋斯布魯克雖有14分、11籃板及9助攻的準大三元，卻有8次失誤，險些製造難堪的失誤「大四喜」，投17中5的手感也很爛，說他是輸球罪人也屬應該，安森尼與費爾頓各拿14分。

(中時電子報)

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