專訪》張鏡湖：未拿文大一分不該拿的錢

文化大學董事長張鏡湖。生活新聞中心提供

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走進文化大學董事長張鏡湖住家，40幾坪的房子裡，首入眼簾的是餐廳及客餐，一套牛皮沙發、電視、餐桌椅外，還有一張置物櫃，簡撲擺設未見奢豪氣息。今年91歲的張鏡湖坐在沙發上與記者侃侃而談。他說，他1985年放棄美國教職，回台接父親張其昀創辦的文化大學時，當時學校負債17.8億元，不過，為完成父親的遺願，受到多方面給予的鼓勵及支持下，完成相信父親也會以山下夜間部賺錢下，10幾年的時間，讓文化大學轉虧為盈，如今財務建全，存款近60億元。

他篤定的告訴記者，他回台接手經營文化大學迄今33年期間，除還完學校債務，還買地擴大夜間部規模，建立推廣部方便台北學生，更在山上蓋了5棟大樓（教室及體育館），讓老師安心教學、學生安心讀書及運動健身，「文化大學不用再擔心未來沒有錢的問題，學校運作一切正常」。

1927年出生的張鏡湖，1948年獲浙江大學史地系學士學位，1949年赴台灣，1950年獲美國克拉克大學地理研究所獎學金，負笈深造，1954年獲博士學位，他30歲就在美國大學任教，40歲時已是地理領域裡最傑出的研究者之一，曾是美國全年論文發表數量第二名的學者，學術地位崇高。

張鏡湖說，在美國教書薪水是台灣的3至4倍，且沒有退休年齡限制，想教多久就可以教多久，但當年父親臥病在床，當時的總統府資政蔣彥士找他回台，一定要承接重擔，他毅然辭去美國教職，於1985年回台，初期四年他還在台大、師大當客座教授，文化大學董事長，有20幾年他完全未支薪，靠其在美國當任教職的退休金過日子，直到教育部2008年修正《私立學校法》後，他才開始領薪水，現月薪是乃比照教授級薪資。

他回憶1985年回台承接父親重擔時說，文化大學在山上，交通非常不方便，學生報到率低，須靠山下的夜間部，當時財務非常困頓，他裁併一些較無績效的單位、資遣一些人員後，慢慢每一年都在想辦法如何有結餘。

他面臨最困難的事，是當時夜間部在吉林路，所有權是台北市政府的，有市議員要求市府收回，儘管當時的市長非常幫忙，他也只有四處另找地，剛好再興中小學要搬到木柵，他將土地買下並重建，才有今天的推廣部；所以之後他又在東吳大學城區部附近買地擴大夜間部規模，在山上蓋5棟大樓，整個過程非常辛苦，但在步步為營，穩紮穩打下，如今無論山上日間部還是山下夜間部，學生報到率都逾90%。

他強調，過去33年來，他沒有拿學校一分不該拿的錢，他不抽菸不喝酒、不去不該去的場所，最大的嗜好就是念書，他每年都會閱讀前十名的國際學術期刊並精心研究。

(中時電子報)

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