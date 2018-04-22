SBL冠軍賽特稿》場館嚴禁飲食！台灣球迷的終極悲哀

2018年04月22日 13:20 中時電子報 黃及人

「號稱」台灣籃球最高殿堂的超級籃球聯賽(SBL)，本季總冠軍賽挑在全台「唯二」嚴禁飲食的高雄巨蛋與新莊體育館舉行，嚴格來說，這是身為台灣球迷的悲哀，觀看精彩球賽之餘的正常飲食文化，竟在台灣是被禁止與控制的！

SBL使用的場館等級，當然無法跟NBA相提並論，但在維護球館方面，台灣場館竟是遠勝美國，其實講白一點，為何不能在這兩座場館飲食？只因他們不願承擔場內硬體毀損或髒污難清的意外風險，也就是貪圖自我方便罷了。

中華籃協並非沒跟高雄巨蛋、新莊體育館兩座場館溝通過飲食問題，就算提出願意承擔更多清潔費用，但這兩座場館就是不肯點頭開放飲食，擺明就是他們根本不會為了進場觀眾的福利著想，只想顧著保護好自己的「鐵飯碗」。

結果SBL都打到總冠軍賽了，這兩座場館卻都不能飲食，完全忽視比賽開打明明在晚餐時間，球迷可能要帶便當與飲料進場的基本需求，每當看到大門外面擺了一堆球迷氣到丟棄的飲料或食物(浪費食物？)，不禁更感台灣球迷的悲哀。

只要去過NBA看球的人就知道，場館內一堆餐廳林立，甚至連啤酒、爆米花都可隨便享用，因為看籃球賽，本來就不僅看球賽內容，還要能夠一邊享受美食與飲料，才能算是真正的休閒娛樂，沒想到這種「幸福」在台灣竟被剝奪。

既然高雄巨蛋、新莊體育館堅持不肯開放飲食，為何籃協仍要堅持在這兩座場館打總冠軍賽呢？畢竟台灣並非所有場館都這樣不通人情，且不替球迷著想，在此呼籲籃協請從下個球季開始，別再來這兩座場館打總冠軍賽了！

(中時電子報)