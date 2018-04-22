有洋蔥！真實版星星知我心 單親媽賣蔥油餅養大7子女

2018年04月22日 13:48 中時 楊騰凱

來自台中的劉淑雲與丈夫育有7名子女，2010年丈夫因心肌梗塞過世，當時最小的女兒僅5個月大，宛如「星星知我心」劇情，但不同的是，劉淑雲靠賣蔥油餅扛起家計，堅持不將兒女送養，如今兒女長大，辛苦有了代價，今獲家扶基金會表揚為自強母親。

劉淑雲現年46歲，8年前先生因心肌梗塞，一句話也沒留就此離開人世，留下5男2女共7名子女，長子當時剛升高中一年級，幼女則才5個月大，失去家庭支柱與經濟來源，一時讓劉淑雲亂了手腳，當時有社福單位建議她將孩子送養，但劉淑雲不願放棄任何一個孩子，強迫自己收起悲傷，並告訴自己，「哭也一天，笑也一天，不可以再哭了，自己不堅強怎麼行，孩子也在看著，一定要堅強起來。」

當時劉淑雲接手先生留下的蔥油餅攤，僅憑著先生遺留的材料紙條，一樣一樣向他人詢問，好不容易才學會製作蔥油餅，平時劉淑雲只能趁著小女兒睡著時，才急著的桿餅皮，其他孩子放學了，書包一放下，也開始幫媽媽桿餅皮，小孩乖巧懂事，讓劉淑雲一滴眼淚都不敢掉，有時生意不好，每日只能賣10來片蔥油餅，收入僅200到300元，但劉淑雲仍樂觀看待，再苦也要撐下去。

時間匆匆過去，當時在蔥油餅攤旁玩耍的孩子們，現在已逐漸長大，有些人已開始工作分擔家計，成就了劉淑雲最大的願望，就是一家人不分離。

劉淑雲表示，丈夫過世時簡直是青天霹靂，回家過紅綠燈都恍神，綠燈還要兒子提醒，以前自己帶小孩的時候，旁人似乎有用異樣的眼光看待她，認為她沒有本事帶，卻還要生那麼多小孩，還好長子簡兆延擔起「小爸爸」的腳色，每天幫忙做早餐給弟妹吃，減輕她的壓力，最後孩子們都沒學壞，也很知足，現在旁人反而羨慕她有這麼多子女在身邊，「只要全家人生活在一起，簡單生活也很幸福。」

(中時 )