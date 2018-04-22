身兼二份工養育3子女　癌末母獲選自強母親

2018年04月22日 13:49 中時 楊騰凱

來自高雄的陳錦珠為撫養3子女身兼二份工作，原疏於陪伴子女，是5年前罹患癌，才多與子女互動爭取相處時光，如今癌症惡化，接近末期，她仍樂觀面對「活著就有希望」。陳錦珠對抗病魔又承擔家計，展現為母則強的毅力，今獲選為「自強母親」。

現年50歲的陳錦珠，在2006年與丈夫離婚，獨自扶養1名女兒和2名兒子，共3名子女，當時她希望孩子們，不要因自己是單親家庭長大而感到自卑，進而身兼兩份工作，賺取更多收入給孩子穩定的生活，白天做病媒蚊防治工作，揹著沉重的器材爬上爬下，深夜則到漁港從事漁貨分類工作，每天睡眠不到4小時，終日來回奔波於工作與家庭，2013年時因身體不適就醫，確診罹患乳癌二期。

剛得知自己是乳癌二期的患者時，陳錦珠內心相當無法接受，心中不斷傳出「為什麼是我？」的聲音，就怕無情的病魔會快速的把她帶離3名子女身邊，原先自己的生活只是上班賺錢，下班就睡覺，與子女之間缺乏互動，罹癌後為了多爭取與子女相處的時光，陳錦珠增加和子女溝通的次數，漸漸的，孩子越來越能和她講內心話，陪伴她與病魔搏鬥。

由於家庭仍有經濟開銷的負擔，陳錦珠罹癌後並未妥善休息，仍出外工作賺取收入，最後癌症不僅復發，甚至開始轉移，醫生目前已宣告陳錦珠是乳癌四期的患者，離乳癌末期愈來愈近，還細胞甚至還轉腦部移轉，病情惡化使3名子女們愈來愈不安，但陳錦珠總是告訴孩子們，「不要想太多，只要還活著，每天都是賺到的。」

因致力於抗癌和承擔家庭，陳錦珠今日獲得家扶基金會表揚成為「自強母親」，原本只有就讀大三的長女陪她出席頒獎典禮，但後來就讀高三、高二的兩名兒子突然也在會場現身給予陳錦珠擁抱，使陳錦珠感動落淚，現場眾人感到一陣鼻酸。當時活動主持人還誇獎孩子們相當懂事，但陳錦珠說，罹癌以前孩子也很會頂嘴，「我說一句，他回十幾句」，讓現場眾人笑成一團，展現樂觀幽默的正能量。

陳錦珠表示，活著是一種幸福，不曉得什麼時候會走，活著1天就當作撿到1天，但她也坦言，實在捨不得這3個小孩，「很想活久一點」，現在格外珍惜和孩子相處的每一天，她會繼續加油，也鼓勵其他和她一樣罹癌的病友們不要輕言放棄。

(中時 )