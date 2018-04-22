兒虐案件層出不窮 南台南家扶辦大型兒虐宣導

2018年04月22日 14:24 中時 程炳璋

台灣虐兒案件接二連三發生，南台南家扶中心22日在南區萬年殿廣場舉辦大型兒保活動，吸引1200位親子參與，民眾在廟口邊玩樂、邊吸收兒保知識，提醒大家重新重視兒虐議題。

今年前3個月，台灣已發生7件重大兒虐事件，包括被拋摔落地的2歲女童、四肢被狠父扭斷的滿月男嬰，令社會感到震驚心疼，南台南家扶中心連續10年宣導兒保預防工作，每年固定舉辦1場大型兒保活動，今年選在南區萬年殿舉行。

南台南家扶中心主任陳保良表示，南區地處台南邊陲，從近年經濟扶助、兒童保護與技養安置服務工作統計，發現南區的經濟弱勢家庭與新住民逐漸增多，家扶已將南區列為重點服務區域，透過與社區合作，提供必要協助與資源，為關懷兒少加溫。

家扶在萬年殿舉辦的兒保活動有3個主題，分別為兒虐體驗區、親子互動區及社福網絡資源區，共設置40攤位，約1200位親子共襄盛舉，藉遊戲增進兒保知識與資源，了解受到不當管教、精神虐待、疏忽照顧等情事時的感受與情緒。

南台南家扶扶幼主委赫啟安表示，家扶近年持續在招募「兒保好鄰居」，主要呼籲社區居民多發揮一點雞婆心，為受虐的孩子撥打求援電話 113 專線或家扶 0800-078585 專線，希望多一次社會大眾的機警通報，減少一件兒虐遺憾發生，讓孩子平安健康長大。

(中時 )