林青霞獲遠東電影節終身成就獎 愛女飛義大利送驚喜

邢愛林（右前）意外現身，令林青霞驚喜。（双喜提供）

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林青霞由施南生（右）手上獲頒終身成就金桑獎。（双喜提供）
邢愛林（右2）意外現身，為媽媽林青霞獻花。（双喜提供）

第20屆義大利遠東電影節（Far East Film Festival）21日舉行開幕典禮。電影節宣布「終身成就金桑獎」將頒予有華語影壇重量級明星林青霞，並由施南生頒贈獎座。林青霞在頒獎現場表示：「今年電影節成立20周年，主演《重慶森林》的我，有緣在此得到這終身成就獎，相信這對我、對王家衞，對遠東電影節的Sabrina 和Thomas 都具有深厚的意義。」

當年《重慶森林》觸動了Sabrina Baracetti 和Thomas Bertacch 這兩位義大利人，日後在義大利創辦遠東電影節，成為創辦核心人物，而林青霞除了感謝影展創辦人之外，也藉此特別感謝曾合作過的瓊瑤、宋存壽、郁正春、徐克、張叔平和施南生等港台電影人。林青霞愛女、邢愛林Eileen為祝賀媽媽獲獎，秘密飛到義大利送上一個意外驚喜，林青霞非常高興及感動，與女兒在當地大吃一餐好好慶祝。

林青霞在華語影壇地位崇高，即使淡出影壇多年，電影仍然受廣大影迷愛戴。她1973年憑《窗外》初登大銀幕一鳴驚人，以後許多經典演出俘虜全球影迷，直至90年代中，共拍攝超過百部電影。在《重慶森林》中冷艷殺手及《笑傲江湖II東方不敗》中亦正亦邪、雌雄同體的角色更令她廣為歐洲觀眾認識。大會特別策劃林青霞電影回顧展，精選部分經典作品，包括剛於臺灣修復的1977年作品《我是一片雲》舉行歐洲首映。

舉辦在義大利城市Udine的遠東電影節，多年來一直致力於歐洲推廣亞洲電影，除電影放映外，影展期間會舉辦座談會及電影回顧展，為歐洲觀眾和亞洲電影人提供交流機會。每年影展期間更會頒發終身成就金桑獎，過往曾獲得金桑獎的電影人包括：曾志偉、洪金寶、杜琪峰、釜山影展創辦人金東虎、久石讓、施南生、成龍等等；林青霞是繼馮小剛、久石讓及成龍後，再次獲Udine遠東電影節大會特別策劃回顧展。

(中時 )

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