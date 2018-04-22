首屆街頭音樂節 西門町小鼓王奪網路人氣獎

「西門町小鼓王-李科穎」獲得逾1萬票奪下「網路人氣獎」。（徐養齡翻攝）

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「巴奇先生」拿下冠軍殊榮，水桶鼓演出獨樹一幟讓人嘆為觀止，深獲評審青睞。（徐養齡翻攝）
「Wooden Man木頭超人」榮獲季軍，結合烏克麗麗、吉他、Bass改編拉丁及流行歌曲，印象深刻。（徐養齡翻攝）
Big City遠東巨城購物中心主辦「第一屆街頭音樂節」祭出冠軍10萬元獎金，4月21日完美落幕。（徐養齡翻攝）

響應街頭音樂，新竹市Big City遠東巨城購物中心舉辦「第一屆街頭音樂節」，21日吸引不同音樂領域好手相互競演，透過觀摩與共演激盪出各種可能性，吸引逾百位民眾及粉絲隨著音符一起熱血搖擺，好評不斷。

今年Big City特別祭出冠軍10萬元優渥獎金舉辦「第一屆街頭音樂節」，提供專業舞台並邀請知名評審給予表演者鼓勵指導。共吸引超過百組表演者報名參加海選，第二階段逾4萬人網路投票，脫穎而出的16組表演者，有自高雄、台南及雲林遠道而來，演出方式五花八門，最終由「西門町小鼓王-李科穎」獲得逾1萬票奪下「網路人氣獎」。

決賽當天，參賽者盡情揮灑自我，藉音樂傳遞正能量，演奏出對人生的體悟。在激烈的競爭下，由「巴奇先生」脫穎而出拿下冠軍殊榮，水桶鼓演出獨樹一幟讓人嘆為觀止深獲評審青睞。

亞軍則為網路人氣票選第二名的「光合平原」獲得，完美默契共演吉他演唱，將力量與生命融入歌聲動人心弦。備受矚目的「Wooden Man木頭超人」榮獲季軍，結合烏克麗麗、吉他、Bass改編拉丁及流行歌曲，原木樂器特有音質魅力成功征服評審。

(中時 )

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