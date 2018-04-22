公投要核四或深澳電廠 李應元：若選核四「我下台」

2018年04月22日 14:37 中時電子報 謝雅柔

深澳電廠擴建案通過引發外界關注，前總統馬英九日前參加活動時表示「核四啟動就沒深澳問題」。對此，環保署長李應元接受專訪時表示，國民黨若要核電「大家可以來表決」，公投題目設定「是不是重啟核四不要蓋深澳電廠」，李說若公投結果顯示大家真的都願意重啟核四、關掉深澳電廠，「我下台」。

深澳電廠重建鬧得沸沸揚揚，前總統馬英九日前參加活動時，和朱立倫市長討論核電和深澳電廠。馬英九指出，「深澳的事情搞成這樣子，核四啟動不就沒問題，2800多億浪費掉，它發了電，深澳就解決了嘛，這個真的是很奇怪，民進黨政府到了2025年又要把燃煤發電節省到3成，現在還有4成6，既然要節省怎麼又興建，完全矛盾嘛！」

對此，李應元今天接受中央社訪問時表示，核四是在馬英九任內封存的，現在卻說核四重啟就可以不蓋深澳電廠。李說國民黨要核電，「大家可以來表決」，公投題目就設定「是不是重啟核四不要蓋深澳電廠」，若公投結果顯示大家真的都願意重啟核四、關掉深澳電廠，他願下台承擔責任。

李應元說台灣地震頻繁，安全及工程控管也不一定比日本嚴謹，「核災是絕對不能發生的」。他尊重不用負政策責任、要隨便罵的人，但若真的要提重啟核四的公投，「可以來試試看」。

(中時電子報)