法劇場大師變搞笑咖 與小屁孩嘴砲被慘電

2018年04月22日 14:49 中時 潘鈺楨

法國劇場大師德尼波達里戴斯在《翻轉教室》飾演嘴賤不饒人的天龍國教師。（安可提供）

法國劇場大師德尼波達里戴斯（Denis Podalydes）在新片《翻轉教室》（The Teacher）大展喜劇功力，飾演嘴賤不饒人的天龍國教師，發考卷時還一邊批評成績不好的學生，「你的成績讓我想哭」、「要不要考慮轉學呢」，但卻為了在教育部的美女官員面前強出風頭、而從巴黎的資優高中被分派到郊區的貧民區學校，被迫面對比他更牙尖嘴利的小屁孩。導演奧利維阿雅什維達爾（Olivier Ayache-Vidal）為讓電影更接近現實，費時兩年待在一所法國中學，貼身觀察學校裡的500多名師生，電影上映後在法國教育界也引起不小討論，並榮登當週的國片新片冠軍。

《翻轉教室》男主角德尼波達里戴斯曾奪下法國劇場界最高榮譽的莫里哀獎最佳導演，堪稱是法版「李國修」，地位崇高，但這次在電影《翻轉教室》卻拋下大師形象，飾演情路屢屢碰壁的賤嘴教師，還被分配到貧民區學校，上課跟小屁孩唇槍舌戰卻被慘電，更慘的是還被騙吃下大麻蛋糕，讓他昏迷送醫。雖然片中笑料不斷，但由波達里戴斯飾演的老師也重新思考什麼是「因材施教」，並讓學生重拾書本，電影既搞笑又感人。法國兩大權威媒體《巴黎人報》與《費加洛報》也紛紛對《翻轉教室》給出極高評價，認為該片充滿正能量、娛樂與教育意義兼具。

《翻轉教室》描述在巴黎明星學校教書的馮索老師，教訓學生毫不留情是他的金字招牌，沒想到卻陰錯陽差被派到郊區的貧民區中學，被迫面對一票對上課全無興趣的小屁孩。起初馮索以為專橫地建立權威就能將學生導向正軌，結果卻讓師生的關係更加緊繃，還要招架學生五花八門的整人怪招，也讓馮索了解原來面對不同學生、要用不同的教學方式。不服輸的馮索改頭換面，軟硬兼施、以鼓勵代替責罵，沒想到因此收到奇效，學生的成績突飛猛進，但也引起校方與其他同事的質疑。電影將於5月4日在台上映。

(中時 )