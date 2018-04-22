北韓2018如大陸1978 金正恩會複製鄧小平模式？

2018年04月22日 16:25 中時 王嘉源

德國之聲中文網21日報導，北韓領導人金正恩宣布，北韓的核武器開發已經完成，因此將中止核試驗和彈道飛彈試射。同時他還表示，北韓將透過與各國對話，創造有利的國際環境，從而全力發展經濟，提高民眾生活水平。專家認為，這一姿態與大陸當年搞改革開放頗有可比性。

「1978年鄧小平宣布工作重心轉移到經濟建設、大陸開始改革開放時，其中有一個重要的前提條件就是國際關係、外部環境的改善。」吉林大學的朝鮮半島問題專家王生教授在接受德國之聲採訪時說，如果此前中美、中日沒能實現邦交，大規模的改革開放很難實施。」而20日在北韓召開的勞動黨七屆三中全會，就有點類似於當年中共的三中全會。」

據朝中社報導，20日的七屆三中全會上，金正恩強調「北韓人民為擁有維護和平的強大寶劍勒緊腰帶艱苦奮鬥的鬥爭圓滿結束，我們的後代有了能夠過上世上最尊嚴而幸福生活的可靠保證。」大會通過的決議宣布「將集中一切力量開展全部動員國家的人力和物力資源，建設強大的社會主義經濟、劃時代地提高人民生活的鬥爭」；並表示「為營造有利於進行社會主義經濟建設的國際環境、維護朝鮮半島和世界的和平與穩定，積極同周邊國家和國際社會密切聯繫和進行對話。」

英國廣播公司中文網也指出，北韓的三中全會及其內容，很容易讓人聯想到大陸1978年決定改革開放的十一屆三中全會。大陸從那時起停止在國內外「大搞階級鬥爭」，國內經濟改革開放，社會進步；對外則和西方世界全面改善關係，加強交流。由此大陸經濟起飛，擺脫「一窮二白」，對地區世界的政治經濟巨大影響不斷顯現。

作為深受大陸影響、外交孤立的鄰國，北韓能不受到「大陸崛起」的震撼嗎？因此，北韓改弦易轍的舉動與大陸影響密不可分。這也是金正恩在舉行朝韓和朝美首腦會晤前，突然前往大陸會晤大陸領導人習近平的緣由之一。

王生認為，金正恩現在就敢於說「全力發展經濟」，顯示他對即將舉行的朝韓領導人峰會、美朝峰會很有信心。「北韓認為，這兩次會談將能取得美國與南韓的安全保證承諾。一旦平壤的安全獲得了保障，也就意味著北韓有可能和美國、日本等國建交。我覺得這種情況和七○年代的大陸有些相似。」

不過，這位吉林大學的朝鮮問題專家也指出，金正恩的表態，其實「只能說是暫時凍結核試驗；將來要真正實現棄核、無核化，還有一段很複雜的路要走。」

金正恩在20日的會議上說，「由於去年宣布完善國家核力量後北韓主動採取的行動和努力，全盤形勢在有利於我國革命的方向發生劇變。」他強調，北韓已經在不到5年時間裏「完美無缺地實現國家核力量建設」，在此情況下，「北韓不再需要進行任何核試驗和中遠程、洲際彈道火箭試射，於是，北部核試驗場也結束了自己的使命。」而大會決議也只是強調在核武器已經兵器化的情況下，停止核試驗和飛彈試射，並沒有表示會「棄核」、致力於半島無核化。

南韓世宗大學研究員李相賢（Lee Sang-Hyun）也對德新社表示，金正恩的最新表態「完全沒有談及棄核」。他猜測，金正恩在與文在寅、川普分別會晤時，將會要求美韓兩國的全面安全保障承諾，「但是美韓不可能作出這樣的承諾。」

吉林大學的王生則強調，接下去的關鍵是美韓兩國如何呼應北韓方面的這一表態。「棄核必然會是有條件的。北韓會提出怎樣的要求？美韓兩國有會答應哪些要求？這非常重要。這一系列談判肯定不止今後兩個月的兩場峰會，真正要實現半島無核化，肯定還需要很長的時間。」

德國南韓論壇主席、曾經長年擔任德國南韓議會聯絡小組負責人的柯希克（Hartmut Koschyk）則在接受德意志電台採訪時指出，接下去的一系列談判肯定會非常漫長，而國際社會在此期間必須要重視大陸在半島事務中的重要角色。柯希克強調，北韓方面宣布中止核試驗，部分是因為美國與大陸在制裁議題上較為團結，從而讓施壓措施取得了成效。

近年來，大陸在多次聯合國安理會表決中為制裁北韓提案投了贊成票，對北韓的出口貿易也不斷緊縮。根據大陸商務部公布的數字，就在今年2月，大陸向北韓出口的燃油已經降至歷史新低，商務部還根據安理會決議頒布了新的禁令，禁止向北韓出口數十種軍民兩用物資。

不過，北韓方面在宣布中止核試驗後，有可能會向國際社會索取經濟回報。大陸延邊大學的北韓問題專家金強一教授對德新社表示：「金正恩會索取經濟支持，從而能夠發展這一孤立國家的經濟。而隨著民眾生活水平的提高，北韓最終棄核的可能性也會變大。只要金正恩的權力地位不受到挑戰，棄核就有可能。」

而吉林大學的王生教授更是看到了北韓經濟發展給周邊國家帶來的巨大機遇。他對德國之聲說：「南韓文在寅政府的主要發展方向就是要打造朝鮮半島、環日本海經濟圈，也就是『北方政策』；大陸則有『一帶一路』框架下的『東部延長線』，其重點就是圖們江地區的國際合作開發，以及中、朝、韓、俄自貿區建設，這能夠發揮北韓的歐亞大陸橋最東端、直面日本海的區位優勢，對中朝、中韓經濟發展都很有利；而俄羅斯也有遠東開發計劃，同樣是巨大的商機。」

據大陸海關總署統計，2013年之後，中朝雙邊貿易額連年下滑。而大陸對北韓直接投資額，更是從2012年的1.1億美元一路重挫至2016年的2844萬美元。根據聯合國安理會2371號決議，大陸商務部還在2017年8月下令禁止大陸企業在北韓境內開設新的合資或合作實體，並禁止現有雙向投資企業增資擴大規模。一個月後，大陸商務部還進一步加強了制裁措施，要求大陸企業關閉在境外與北韓實體或個人設立的合資合作企業。在2017年底出版的商務部對朝投資指南中，大陸政府指出，由於半島對峙局勢緊張，「大陸與北韓的經貿合作暫時處於停滯狀態」。

朝鮮問題專家王生指出，如果今後北韓的投資環境改善，大陸企業將會因為特殊的地緣政治關係以及從前在北韓投資經驗獲得非常有利的地位。

(中時 )