MLB》無安打鎖紅襪 運動家左投：感覺很不真實

2018年04月22日 14:57 中時電子報 蔡銘仁

紅襪開季僅吞3敗，對到已經11敗的運動家，怎麼看都是紅襪贏面大，但棒球就是如此難預料，兩隊今(22日)系列賽第二戰，紅襪打線完全沉默，讓運動家左投梅尼亞(Sean Manaea)投出生涯第一場無安打比賽，直到賽後，梅尼亞都不敢相信自己做到了，「老實說，感覺很不真實。」

26歲的梅尼亞今年生涯第三年，雖運動家戰績不算理想，但他的表現相當傑出，前4場先發有3場優質先發，戰績2勝2敗、自責分率1.63。不過，梅尼亞先前的對手，分別是天使、遊騎兵、道奇和水手，單看帳面戰力，都是跟紅襪差了一截的球隊。

梅尼亞開局面對貝茲(Mookie Betts)，就送出保送，感覺是個不好的開始；意外的是，紅襪自貝茲上壘後，整整14個人次上不了壘，5上捕手萊昂(Sandy Leon)上壘，也是靠游擊手西曼(Marcus Semien)的失誤。

不過，當時梅尼亞雖沒受影響，繼續展現壓制力，但一路壓制到前8局打完，記分板上紅襪的安打欄位，還是顯示著「0」，他才意識到，距離達成罕見的「無安打比賽」，只剩最後3個出局數，「我看到那裡，發現安打欄數字還是0，心裡只覺得『哇，太不可思議了』。」

最後9上，梅尼亞無意外再度上場，他坦言，「當時緊張到心臟快跳出來了，我試著想辦法讓自己冷靜下來，不要想太多。」隨後梅尼亞先解決代打史威哈(Blake Swihart)，再讓貝茲打出右外野飛球出局，差最後1個出局數，就能安全下莊。

梅尼亞面對班尼坦迪(Andrew Benintendi)，每投出1個好球，場邊就歡呼聲四起；已經隔快八年沒看過無安打比賽的運動家球迷們，也在期待見證梅尼亞達標的瞬間。梅尼亞雖保送班尼坦迪，但最後解決掉H.拉米瑞茲(Hanley Ramirez)，順利達成難得的成就。

梅尼亞高舉雙手，和捕手魯克洛伊(Jonathan Lucroy)及衝上場的隊友們相擁，共享達成成就的喜悅。梅尼亞能達標，魯克洛伊功不可沒，比賽途中，他跟梅尼亞信心喊話，「我告訴他，我接過很多投過無安打大投手的球，這場是我接過投得很棒、很出色的一場球。」

「老實說，一切讓人感覺不真實。」梅尼亞說，即便解決最後1個出局數，他還是很難想像，自己會在大聯盟投出無安打比賽，尤其對手還是紅襪，更是讓他直呼不可思議。運動家前個達成無安打的，是2010年的布瑞登(Dallas Braden)，梅尼亞是隊史第12人。

梅尼亞去年先發29場，戰績12勝10敗、自責分率4.39，勝投和出賽場數都是生涯新高；今年至今的表現，無疑更加進化。運動家總教練馬文(Bob Melvin)透露，梅尼亞自春訓開始，就極力想要證明，自己是輪值中最頂尖的投手。

馬文表示，梅尼亞做了些改變，同樣投出96英里造成揮空，在他們看來，是更加有制宰力，整體投球也感覺更好，而他特別的投球放球點，還是很有欺敵效果，這相當特別，「看看紅襪這打線，像是每一棒都是打擊率超過3成30的強打。」

(中時電子報)