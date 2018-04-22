美國挺台獨！港媒：引發20年最大台海危機

2018年04月22日 15:01 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

針對18日大陸解放軍在台灣附近外海軍演，而後又是大陸軍機「轟-6K」，進入台灣防空識別區，引發兩岸局勢緊張。其次，由於中美關係的惡化，更讓台獨分子，挾美勢力壯大台獨勢力。對此，港媒指出，這是繼1996年台海危機引爆後，兩岸再度逼近「臨界點」的時刻。

據香港《明報》報導，大陸在台灣金門附近海域所進行的軍事演習，雖然規模不大，可是卻罕見的高調發表言論。先是國台辦主任劉結一表示這次軍演「是捍衛中國領土的完整」；駐美大使崔天凱更警告「台獨勢力不要輕舉妄動」。

《明報》社論評論這是繼20年後，大陸對台的最高文攻武嚇。由於台灣獨派勢力蠢蠢欲動，除了自稱「台獨工作者」的行政院長賴清德發表的「務實台獨」言論，還有前總統李登輝、陳水扁等台獨勢力籌組的「喜樂島聯盟」，推動台灣獨立公投等活動。大陸欲藉此次軍演警告「這些台獨分子」，不要挑戰北京的底線。

其次，美國總統川普簽署「允許戰艦停泊台灣港口」和《台灣旅行法》的兩個法案，以台灣為籌碼，惡化中美兩國關係，《明報》認為，這可能導致兩岸關係出現「台灣傾獨——美國力挺——北京武嚇——台灣更獨——美國更挺——打壓升級的惡性循環」。

《明報》總結，台灣政客要認清現今的兩岸情勢，而大陸不要落入美國的圈套。海峽兩岸更應避免當初「北越統一南越的武統模式」，否則，中華民族將會為此付出巨大的代價。

(中時電子報)