前AIT處長爆：美陸戰隊6月將駐守內湖新館

2018年04月22日 15:03 中時電子報 呂承哲

美國在台協會（AIT）台北辦事處內湖新址將在6月啟用，前處長楊甦棣（Stephen M. Young）今(22)日在《自由時報》投書，指稱「如果不是陸戰隊弟兄，還能有誰會進駐新館的陸戰隊之家」（Marine House）？」

楊甦棣日前就透露過，對美軍陸戰隊會進駐台北AIT，並負責維安工作，他說，設計新址時就希望打造一個「陸戰隊之家」，美國在全球外交館舍也都有此設施，這是美駐外館標準配備，「台北也會有」。楊甦棣今日投書，再次提及設立「陸戰隊之家」一事。

楊甦棣說，他一開始就決定確保AIT新館將由「美國陸戰隊使館警衛隊」（MSG）派駐一支分遣隊負責維安。在促成此事的過程中，楊甦棣指出有一位強力幫手：負責亞太安全事務的國防部前助理部長葛瑞森（Wallace Chip Gregson），他們相識逾25年，葛瑞森在任內曾多次訪台，充分了解密切卻又非正式的美台關係。

楊甦棣提到，他擔任AIT處長時，就拜訪時任五角大廈助理部長的葛瑞森，確保AIT新館派駐陸戰隊一事能獲得支持。為此，2人密切合作，以確保陸戰隊之家納入新址設計的想法。

楊甦棣表示，美國駐台北大使館於1978年閉館後，便推動興建一座頂級規格的AIT新館，這代表美台之間不可或缺的重要關係，即美國與台灣及其無畏的2300萬人民之間，「21世紀的AIT新館，獻給21世紀的美台關係！」

(中時電子報)