沖繩麻疹疫情現台灣退團潮？旅遊業者：沒有聽說

2018年04月22日 15:41 中時 王思慧

有日媒報導，因沖繩麻疹疫情擴大，截至20日已有195團、323名旅客取消前往旅遊，其中多數為台灣觀光客。旅遊業者認為，團費有下跌，但並沒有聽說有退團潮，且日媒的數字有問題，到沖繩的團客及班機沒有那麼多。

旅行公會全聯會理事李奇嶽表示，日本的旅遊市場大多為國旅，以195團、323名旅客來看，可能他們把國內旅行團也統計進去，更何況台灣根本沒有那麼多的飛機飛往沖繩。

不過，李奇嶽說，在團費部分，以往4、5天沖繩旅行團團費要2萬元新台幣以上，但現在發現6月的團費已跌到2萬元以下，不能說沒有影響，不過沒有退團潮。而在機票價位部分，目前自由行旅客去沖繩都是自行在網路上訂票，並不太會透過旅行社，很難統計價格是否有變動。

旅遊品質保障協會東北亞線委員林怡君指出，台灣旅客前往沖繩旅遊的大多是自由行，目前還沒有聽說有台灣赴沖繩的旅行團取消；且現在在團客部分，華航、長榮往沖繩的班機還是一位難求，可能取消的多是自由行旅客。

旅遊達人943說，目前個人觀察下來，旅客並不擔心去沖繩旅遊會有疫情影響，反而是擔心在機艙內可能受到傳染；且沖繩距離近又治安算不錯，很適合親子遊，因此有帶小孩去沖繩的家長會比較憂心，其他類型旅客反而影響沒有那麼大。

她表示，這段時間由於麻疹疫情，在網路上有提醒粉絲前往沖繩旅遊時，可自備一些消毒用品，例如口罩等，留意自身健康。

(中時 )