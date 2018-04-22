台鐵不惜拆別車零件 「白鐵仔」光華號再度行駛

光華號今天專車復駛，吸引許多鐵道迷拍照留念。（縱貫線鐵道保存協會提供）

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光華號專車今天從台北開到后里。（縱貫線鐵道保存協會提供）
光華號在1966年通車，是許多老鐵道迷的回憶。（縱貫線鐵道保存協會提供）

為慶祝台鐵縱貫線鐵道通車110周年，縱貫線鐵道保存協會向台鐵爭取舊光華號今從台北出發，往返台中后里，共有5個車廂載客。為了讓這台骨董級「白鐵仔」光華號再度行駛，台鐵除了出動人力、時間，甚至不惜暫時拔下別台列車零件，並派2、3位技術人員隨車維護，更試車幾次，確認安全無虞。

光華號列車在1966年10月31日以慶祝先總統蔣中正華誕開行，在國庫短絀的年代，透過世界銀行貸款購入。10月22日在縱貫線進行長途試車，當天清晨7時15分「銀色魅影」外觀、車側白底紅字標示的「光華號特快車」，在擁簇的貴賓和媒體驚呼聲中，開進台北第三代站的第一月台。

後來在7時30分準時發車南下，其間僅在台南站短暫停靠2分鐘，於12時15分準時抵達終點站高雄，全程較當時柴電機車牽引的最高級「觀光號特快車」快1小時45分，刷新台灣鐵道史上的一頁紀錄。

縱貫線鐵道保存協會長黃文鎮表示，光華號今天上午從台北站9時35分發車，沿途停靠新竹、苗栗，終點抵達后里站，下午再搭光華號北返。銀灰色白鐵仔身影，在鐵路電氣化前，曾經是馳騁縱貫線上速度最快的列車，但近年零件補充困難、維修成本高。

而為配合紀念專列開行，光華號先從本月20日3時許左右，台東機務分段出發迴送，21日途經花蓮機務段，抵達七堵機務段待命，活動隔日隨即迴送返回台東，除了創下光華號復駛列車，連續四天迴送日程外，也是最長迴送距離記錄。

另外，為了讓光華號再次奔馳在鐵道上，台鐵出動人力、時間加強維護。台鐵專案工持處副處長李瑞欽表示，光華號「白鐵車」車廂雖然是不鏽鋼，但用久了還是有裂化，再加上廠商零配件幾乎都停產，鐵路局趕緊找可以替代的維修用品，甚至有的先拆別台車的零件來使用。

由於有裂化，擔心雨水會滲到車廂裡，維護控制系統困難，這次有特別防漏，車上也有派2、3位技術人員隨車做維護，台東機務段也已試車1、2趟，確保車況正常。

(中時 )

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