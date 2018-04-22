台灣學者10年登陸50萬人次 大學校長：怎麼查兼職？

2018年04月22日 15:42 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

因為教育部卡管事件，台灣教授赴陸兼職的現象引起討論，從侯任台大校長管中閔、內政部長葉俊榮到新科教長吳茂昆，皆與大陸高教機構扯上關係，教育部日前更發函調查公立大學教授赴陸計畫，搞得學界人心惶惶。實踐大學校長陳振貴表示，馬政府時期大量鼓勵兩岸學術交流，粗估近10年台灣學者超過50萬人次登陸對岸，如果教育部要查，怎麼查得清？

天下雜誌報導，關於赴陸兼職的問題，一位長年往來兩岸的國立大學教授表示，他有拿中國大陸的聘書，也在上海指導碩博生，他問教育部，教育部說沒拿薪水就不算兼職。而他指導學生多以電子郵件溝通，如果人到當地，就會安排幾場演講，頂多拿演講費和落地接待。

馬政府時期大量鼓勵兩岸學術交流，實踐大學校長陳振貴分析，粗估近10年台灣學者赴陸超過50萬人次。而最近也有統計顯示，93學年到107學年，兩岸校對校的學術交流協議書，就有15312份。

陳振貴說，現在模糊地帶很多，倘若台灣學者被聘為碩博導師，網路聯絡方便，出入境資料不能證明什麼，若不報備，教育部也無從得知。教育部要查赴陸兼職，挖下去肯定是籮筐，50萬人次查得下去嗎？陳振貴認為，教育部只針對管中閔並不公平。他也自爆，因為校長身份也拿了很多聘書。聘書不代表有兼職、兼課，很多老師也拿聘書，只是希望簡歷更好看。

拿了聘書，名字被刊在大學網頁上，就得成為過街老鼠，人人喊打嗎？世新大學校長吳永乾說，大家都陷入赴陸的細節，台灣人才被借重，是普通的學術交流，也是學術自由，不要因為對岸而改變。

(中時電子報)