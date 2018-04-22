當「書寫愛」變成一門生意 26歲美女贏得創業基金

26歲的年輕創客楊若妍（左）受邀參加迎曦教育基金會舉辦第七屆獎助學金頒獎典禮，和受獎同學分享自己創業圓夢的故事。（馮惠宜攝〉

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楊若妍以書寫愛為核心價值創立「談個念愛吧」文創工作室，受理商業文案、品牌故事等委託，也開創出客製化小說的市場。（馮惠宜攝）
「談個念愛吧」客製化小說以主人翁訪談後把他們的故事書寫並印刷成單冊。（楊若妍提供）

當出版業都在數位化潮流下奄奄一息時，26歲的楊若妍（筆名夢若妍）因著熱愛寫作，研究所畢業後她以「書寫愛」為核心價值創立「談個念愛吧」工作室，22日她受邀參加財團法人迎曦教育基金會獎助學金頒獎典禮，分享她如何跨越害羞內向學會溝通，並朝自己的夢想邁進的生命歷程。

楊若妍因為從小和母親相依為命，內向、不善表達卻擁有天馬行空的想法，國中畢業後即完成自己的第一本小說「先天性告白恐懼症」，以奇幻、愛情、懸疑的作風吸引出版社及讀者喜好，直至大學畢業已完成近30本長篇小說，其中10本已獲出版，熱愛寫作的他透過嚴謹的時間管理在學業及創作間取得平衡。

大學學商、研究所學行銷，2015年他參加文化部圓夢計畫審核以「談個念愛吧」獲得創業基金，也開始了「書寫愛」的創業路。除受理商業文案、品牌故事等文字工作，最特別的她獨樹一格發展出客製化小說，寫別人的生命故事並出版成書。

兩多年來曾受理過律師寫自己經營的民宿故事，還有東海大學的師生製作特別的畢業紀念冊，更有收養流浪狗的主人想記錄每隻毛小孩的故事等，也從而證實原來大家都很想表達各式各樣的愛。

她回想硬著頭皮要創業時，想起馬雲的一句話「沒錢、沒技術、沒計劃是成功的三大原因」，笑稱自己符合三大條件，也因此在創客基地遇到好多貴人幫她，她也把創業路上遇到的困難當作是機會與學習，並鼓勵在場的所有同學們堅持走對的人生，創造美麗夢想。

(中時 )

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