地球日淨灘 日月光文教基金會助桃園市府護環保

2018年04月22日 15:48 中時 楊騰凱

響應4月22日「世界地球日」，桃園市環保局於4月21日在許厝港濕地及大園竹圍漁港舉行「春季淨灘淨海」活動，桃園市長鄭文燦帶領近千名環保志工清理海岸，竹圍環保艦隊也出動13艘船及潛水員打撈水中垃圾，海陸同步清理垃圾，還桃園海岸清淨面目。

鄭文燦在會中並特別頒發感謝狀給日月光文教基金會，表彰日月光文教基金會捐贈桃園市環保艦隊執行海洋環境維護宣導計畫的努力，熱心奉獻的行動可以作為企業參與推動環保工作的良好示範，由日月光文教基金會總監林浚南接受，應邀前往參加淨灘的環保署長李應元也在會中肯定日月光文教基金會的捐贈行動，有助於環保工作推動。

鄭文燦表示，日月光文教基金會今年度一共捐贈桃園市政府900萬元，推動南崁溪人工濕地增設馬達自轉式景觀水車、新勢公園礫間廊道增設顯微鏡與投影設備、及大科崁溪人工濕地增設綠美化改善設施等各項環境保護工作，其中100萬元用於鼓勵環保艦隊與漁民攜回海漂物，提供個人與團體的獎項，結合漁業團體的力量，為環境盡一分心力。

今天在竹圍漁港參與淨灘的民眾約有800人，另有200名志工 在許厝港濕地清理垃圾，竹圍環保艦隊則派出13艘船隻航向外海打撈漂流物，其中3艘更搭載潛水員潛入水底清理港內垃圾，海陸同步淨海淨灘行動，獲得不少前往漁港遊憩民眾一致稱讚。

桃園市環保局沈志修表示，桃園市政府從今年起率先推動「月月淨灘」活動，結合民間力量，共同維護海洋環境，經統計，今年共發起305場淨灘活動，動員計2萬人次，為桃園 市海岸清理出157噸廢棄，成效卓著。

沈志修指出，桃園市環保局率全國之先，成立「海岸管理處」統整轄內的海岸管理事務，並於3月15日正式掛牌運作，是桃園市海岸管理的里程碑，將有助於打造親水樂活的自然與人文景觀，並以清淨海岸、資源保育及合理利用為目標， 使桃園海岸更美麗。

(中時 )