棄核沒誠意？疑生產核原料 北韓神秘新工廠曝光

北韓最高領導人金正恩去年視察新製氫彈。（圖/北韓勞動新聞）

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中時電子報

美國科學暨國際安全研究所最新報告曝光北韓的紅屋頂設施，疑似為用來生產核等級石墨的工廠。(圖/Institute for Science and International Security)

北韓最高領導人金正恩20日宣布要中止核試，對國際呼籲要求北韓棄核以及先行對接下來的了兩韓峰會、川金會釋出善意，但除了北韓只說中止核試沒說要棄核之外，外界對有多次反悔協議的北韓充滿疑慮。美國研究中心近日也曝光了北韓一處新的神秘設施，懷疑該建築是製造北韓核反應爐必要原料高純度石墨的工廠，而且北韓還在近期試圖將這種核反應爐原料的外銷。

據《華盛頓郵報》報導，美國科學暨國際安全研究所（Institute for Science and International Security）日前曝光了，北韓靠近中國邊界的城市青水（Chongsu）的一處紅屋頂的大型建築物，並懷疑該處是北韓新的製造高純度石墨的工廠，而且北韓近期積極向海外買家兜售這種核反應爐必要的原料。

美國科學暨國際安全研究所創辦人、前聯合國武器檢查員歐布萊特（David Albright）表示，這處工廠會曝光，很大一部分是因為北韓近期向石墨的海外買家提供行銷文件。他也稱出售該種原料除了可讓北韓賺取急需的外匯之外，還可以避開雷達推展武器計畫。

美國中情局拒絕對此事評論。無論如何這處工廠的存在，也凸顯出外界很難去評估北韓是否真的有凍結或放棄部分核武的打算，尤其是北韓長期以來都有隱匿非法武器活動的黑歷史。

儘管這份報告沒有提供具體證據來證明該設施就是製造核等級的石墨工廠，但歐布萊特引用數據指出北韓有意擴大這種原料的生產，像是平壤目前已經擁有一家石墨工廠，再加上近年來北韓原子能機構也獲得了新的設備，並派遣科學家前往中國進行相關技術的培訓。

就在兩韓預定舉行峰會前6天，北韓最高領導人金正恩突然宣佈，從21日開始立即中止飛彈測試，並關閉核試場。幾個月前和金正恩隔空展開口水戰的美國總統川普也表示對此樂見其成，但不少專家對北韓的誠意感到憂心，除了北韓始終沒有提到要放棄核、銷毀核武計畫，只表示要凍結之外，北韓過去在曾多次違反相關協議，並再次發展核武。

(中時電子報)

文章來源：Suspicious factory underscores challenge of verifying North Korea’s nuclear promises

文章來源：Chongsu Nuclear-Grade Graphite Production Plant? North Korea may be proliferating controlled nuclear goods

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