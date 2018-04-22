美籍學生台北坐霸王車襲警 佯裝聽不懂中文

2018年04月22日 16:28 中時 謝明俊

在師範大學學中文的美籍學生大衛，22日凌晨酒後搭計程車，企圖坐霸王車，中正一分局忠東所員警接獲司機報案趕往處理，大衛企圖用手刀及頭槌攻擊員警，當場被壓制。大衛起先假裝不懂中文，待學校老師趕到派出所，大衛卻以流利的中文和老師對話，讓員警臉上三條線，偵詢後將他依傷害、詐欺及妨害公務罪嫌移送北檢偵辦。

27歲的美籍學生大衛，是在2018年元月間來台進入師範大學學習中文，22日凌晨2時許，大衛從北市復興北路、南京東路口攔搭計程車，向彭姓司機表示要到信義路、永康街口，結果車行至濟南路、新生南路口時，大衛乘著車子等紅燈，打開車門落跑。

彭姓司機見狀下車攔追並報警，轄區中正一分局忠孝東路派出所員警據報趕到，聞到大衛渾身酒氣，要上前勸阻時，大衛以英文辱罵員警，警方出手制伏，卻遭大衛以及頭槌、手刀攻擊未果，警方費了九牛二虎之力才將他帶回派出所。

警方依例通知師大老師到場，原本滿口英文的大衛，一見到老師卻以流利的中文對話，讓員警臉上三條線。

據大衛起先向員警供稱，他是因身上沒錢才想坐霸王車，但警方從他身上找到好幾千元現金，足夠付清160元的車資，偵詢後，將他依傷害、詐欺、妨害公務等罪嫌移送法辦。

(中時 )