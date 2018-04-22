陳建仁出席牙醫全聯會 肯定牙醫軟實力

副總統陳建仁（前排右）22日南下高雄出席牙醫師公會全國聯合會員代表大會，公會理事長謝尚廷（前排左）、衛福部長陳時中（中）、高雄代理市長許立明（二排左）等人士陪同他進入漢來飯店會場。（王錦河攝）

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副總統陳建仁（中）22日南下高雄出席牙醫師公會全國聯合會員代表大會，公會理事長謝尚廷（前排左二）、衛福部長陳時中（前排右二）和牙醫會員們一同合影。（王錦河攝）

「牙醫師公會全國聯合會」今（22）日下午在高雄舉辦會員大會，300多位牙醫界代表齊聚一堂。副總統陳建仁親臨致意。牙醫師公會全聯會理事長謝尚廷指出，過去1年公會為國人爭取多項權益，如將口腔健康納入長照等，下個月更要組團去瑞士日內瓦牙醫論壇，讓世界看見台灣牙醫界軟實力。

衛福部部長陳時中提及，牙醫師形象有無善盡社會責任，牙醫界的智慧，不是只個人智慧，而是集體的智慧，大家來思考社會需要什麼，如何創造雙贏局面，建立一個公平正義體制，期待在牙醫公會優良傳統下，一起創造社會口腔健康的福祉。

陳建仁表示，拚外交不是只有政府的事，幸虧有賴民間一同努力，否則像缺了一角、不夠完美，感謝牙醫公會把台灣人愛心、慈悲傳遞到世界每一個角落，同時促進台灣整體醫藥衛生提升向上。

陳建仁也期待台下醫師共同推動醫療資訊透明化，建立更好醫病關係、減少醫揪，加強醫病對話及資訊；極力改善偏鄉醫療，目前大多醫缺鄉鎮，有牙醫師進駐或巡迴醫療，醫缺問題政府會跟聯合會共同檢討，也希望共同承擔責任，讓國人獲得良好照顧。

(中時 )

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