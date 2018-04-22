埔基醫院獲贈「中央扶輪壹號」偏鄉牙科巡迴醫療車

2018年04月22日 16:05 中時 廖肇祥

埔里基督教醫院獲贈「扶輪中央一號」牙科巡迴醫療車，內部器械設備完善。（圖／埔基醫院提供）

埔里基督教醫院獲贈「扶輪中央一號」牙科巡迴醫療車，南投縣偏鄉部落居民將受惠。（圖／埔基醫院提供）

國際扶輪社台中中央扶輪社有感於偏鄉醫療資源不足，特別發起「募集部落學童牙科巡迴醫療車」募款活動，支持衛生福利部IDS偏郷醫療服務計畫，添購1部牙科醫療巡迴車，「中央扶輪壹號」22日正式捐贈給埔里基督教醫院。

這部嶄新的牙科巡迴醫療車總價8萬7000美金，配備牙科治療椅及相關牙科器械醫療器材，能開進偏鄉部落，提供多項診療服務，讓部落居民不要舟車勞頓，便能接受完善的醫療服務，將能改善南投縣偏鄉部落居民、尤其是兒童相較嚴重的齲齒問題。

埔里基督教醫院院長陳恒常表示，從94年3月起，埔里基督教醫院辦理山地醫療牙科專科巡迴，每年還配合教育部舉辦「弱勢兒童臼齒窩溝封劑服務補助方案」，至仁愛鄉各國小提供口腔治療服務，地點包括武界村、萬豐村、親愛村、互助村、中正村、南豐村、力行村、發祥村、翠華村等，齲齒是台灣地區學童口腔中最常見的疾病，研究指出齲齒問題與社會經濟地位及醫療服務可近性相關，南投縣仁愛鄉幅員廣闊且交通不便。

陳恒常指出，牙科巡迴車除每月固定巡診外，還兼負著國中小學童的牙齒保健教育及健檢工作，鄉內共有1所國中，17所小學，共1007名學生，因山路崎嶇，耗費許多人力時間，也因車輛耗損大，器材因巔簸山路折舊特別快，平均5年就要汰舊換新，感謝中央扶輪社及各社適時添購一部新的牙科巡迴醫療車，方便讓護理師及扶輪社推動偏鄉牙齒保健。

捐贈活動發起人3461地區台中中央附輪社社長李茂萍表示，南投縣近年來仍是全島最不方便的地方，醫療資源更缺乏，尤其仁愛鄉地處山區醫療資源更不易到達，扶輪志工將配合巡迴醫療車的義診，協助教導學童正確刷牙方式及保健知識，希望有效減少學童齲齒率，保護偏鄉兒童及全體居民口腔健康。

(中時 )