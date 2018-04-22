潘瑋柏不認空姐女友 自稱單身「懶得理你們」

2018年04月22日 16:08 中時 尤嬿妮

潘瑋柏昨晚倒香檳開心慶功。（華納提供）

潘瑋柏「Alpha創使者」演唱會昨晚在北京舉行，節目尾聲他自揭2個月前因自律神經失調2度進出加護病房，慶功宴上他表示生病期間接收許多朋友關心，至於日前傳誹聞的空姐女友？他說：「該關心的朋友都會關心，我也感受到他們的支持。」追問他感情狀態？「我現在還滿開心的，對我來說工作永遠是第一，我也沒什麼感情可言」，接著又說：「我單身或不單身，經過15年我也懶得理你們（指記者），但目前自己一個人還滿開心的。」

演唱會上他兩度落淚，因滿場萬名觀眾大合唱特別感動，「想到2個月前一個晚上去了2次加護病房，很多人跟我說他們也有自律神經失調過，說危險真的挺危險的，也想過演唱會有可能會延期或取消」，坦言這次演唱會比以往巡演更辛苦，但他認為很值得，「現在回想起來很感動，因為沒有放棄」。

他農曆年前在美國錄音，練舞時臉漲紅，剪接音樂也易累，求助當地醫生說是高血壓，回台北就醫才診斷是自律神經失調，因壓力及睡眠太少導致，狀態嚴重一度住進加護病房，他怕家人擔心不敢說，直到醫院寄帳單到家裡爸媽才知情，現在靠吃藥及健身控制；他覺得身上病痛是自己造成，因每天平均只睡4到6小時，「我自己活該、不睡覺， 生活本來就應該規律，吃健康一點比較好」。

他15年歌唱生涯經歷4次嚴重受傷及2次重病，一路堅持到現在，「我總覺得每一次這樣子，可能是老天爺給我的使命吧，最重要是告訴別人你也可以屌，每個人都可以完成自己想做的事，我可以、你也可以」。

(中時 )