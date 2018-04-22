戈壁路跑挑戰賽 東大45人參賽挑戰極限

東海大學參加戈壁挑戰賽選手舉行授旗儀式，氣勢壯大。（陳淑芬翻攝）

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東海大學戈13挑戰團隊授旗，校長王茂駿(左)將隊旗交給隊長黃堯義。（陳淑芬翻攝）

號稱華語地區商學院年度盛事、全長115公里的戈壁路跑挑戰賽，即將在5月開賽，東海大學今年組成45人參賽隊伍，創下歷年最大規模，22日舉行授旗儀式，由校長王茂駿授旗。他致詞表示，這是一場艱難的挑戰賽，並以保持「體能」、「智力」、「意志力」及「情感」，勉勵所有隊員，超越自我，迎向巔峰的挑戰。

東海大學指出，每年5月份在大陸敦煌推出4天3夜、路程全長115公里的戈壁路跑挑戰賽，由兩岸三地包括台灣、香港、中國及新加坡等大專院校商學院的EMBA學生參加，比賽地點位於甘肅與新疆交界，被稱作「八百里流沙」 的莫賀延磧戈壁，相傳是唐朝玄奘法師取經的艱險路段，途經戈壁灘、鹽鹼地及丘陵地等複雜交錯地形，平均海拔高度1500公尺、晝夜溫差40 度，對體力跟耐力都是嚴苛挑戰。

東海大學表示，這場戈壁挑戰賽今年邁入第13年，第1屆有6所院校共56人參加，去年有57所院校共2544人報名，人數年年增加，每名選手報名費超過新台幣7萬元（人民幣1萬6000元），堪稱是「史上最貴的路跑賽」。東大今年擴大組隊，將於5月2日至5日參加戈13挑戰賽。

東海大學戈13挑戰團隊陣容堅強，參賽學員包括企業主、高階經理人及律師等，大部分都是跑步素人，今年3月才完成人生的42公里初馬及全馬。團隊有代表學校競賽的Ａ隊10人、突破自我的B組25人及體驗戈壁賽事的Ｃ組10人等3大團隊，另外還有親友團及隨隊助理、隨隊助理將一同前往參與盛事。

(中時 )

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