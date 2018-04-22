韓國檢調追查朴槿惠購F-35有無弊案

2018年04月22日 16:25 中時電子報 江飛宇

上個月，韓國空軍的第一架F-35戰機在洛馬公司沃斯堡廠首次亮相，然而這種優異的第五代戰機並非人人稱讚，這件購機案是朴槿惠政府時代決定，因此韓國檢調單位仍要調查這個決定是否有違法情事。

防衛新聞(Defense News)報導，朴槿惠政府是在2014年，簽署的購買40架F-35A的合同，目前韓國審計和檢查委員會（BAI）已經擴大了針對當年合約的調查方向。韓國國防採辦計劃管理局（DAPA）的發言人康煥碩告訴媒體：「 BAI對F-35採購的檢查從去年年底展開，並且自今年1月份起，檢查範圍已擴大。」不過發言人拒絕詳細說明調查內容。

根據國防部官員的說法，國家監察部門最近傳喚包括前國防部長金寛鎮和DAPA長官李庸傑，調查當初為何選擇F-35。

這次檢查的重點，是要瞭解為什麼DAPA一開始傾向決定波音公司的F-15SE寂靜鷹(Silent Eagle)，到推翻該決定的原委，以及DAPA為什麼將原本的「可變價格合同」更改為「固定價格合同」。

波音與洛馬都在爭取韓國的下一代戰機，波音推出F-15SE寂靜鷹，雖然此機種沒有全面的匿蹤能力，但是卻有價格優勢與後勤便利性(韓國已使用F-15K戰機)，而洛馬推出的F-35，性能很好，但是單價極高。2013年9月，由於洛馬未能在預算之下提交建議書，因此F-15SE寂靜鷹成為首選投標人。

但幾個星期後，這個決定被推翻了，一群退役的空軍將領向總統辦公室發出了一封公開信，要求對購買F-15SE一事重新考慮，這些前空軍高層認為，F-15SE在對付北韓時，沒有明顯的優勢。之後金寛鎮被要求重新招開FX III(新世代戰機)採購分析會議，會議上修改FX III的性能條件，其中「隱身能力」的評比分數更為提高，從而只有F-35符合標準，也將採購的戰鬥機數量從60架減少到40架，顯然這又是為了使F-35符合預算的做法。

事後金寛鎮曾說過，否決寂靜鷹確實受到「政治壓力」的影響。

波音公司自費研發的F-15SE寂靜鷹戰機，原本通過了韓國FX III新戰機計畫的初審，卻被片面否決。也使得F-15SE在缺乏買主的情況而中止。(圖/波音公司)

首爾國民大學國防管理研究所的研究員朴查理(Charles Park)說：「 FX III的選擇過程對對是DAPA採購記錄上的一項汙點。沒有人否認F-35在隱身性能上表現的比F-15寂靜鷹更好。然而寂靜鷹是在正當的規則下，公平地贏得了比賽。DAPA沒有理由在沒有授權的情況下，否決這項決定。」

另外，F-35的單價也是爭議的焦點，根據合同，韓國可以按照F-35的初始生產價格來支付，也就是可以隨F-35單價的波動而修正是追加還是退款。當初(2014年)的合約是每架F-35戰機1.2億美元，當價格下調時，可以退還首爾政府。而F-35的單價截至2018年3月時，已經下降至每架9,400萬美元。

但是，DAPA在2016年與美國政府簽署了「修訂協議」，仍然以1.2億美元為單價，至於中間巨大的價格落差哪去了？根據韓國亞洲經濟報的報導，DAPA決定價格落差可以用「洛馬公司為韓國發展軍用衛星」的計畫來代替。

此事披露後，在韓國國會曾引發討論，韓國民主黨議員禹相虎(Woo Sang Ho)曾指責：「根據原規則，洛馬公司應該需要承擔約2,800萬美元的退還金，但是DAPA卻決定免除賠償，這明顯違反了DAPA法規，降價應該屬於韓國納稅人。至於洛馬公司同意支持5枚韓國軍用衛星的計畫，也因為預算法規的限制，最終未能妥善執行交易。」

洛克希德馬丁公司的發言人指出，F-35的價格合同是由韓國政府和美國政府簽署的，所以洛馬不便出面無法評論。

一些韓國國防專家認為，這些對F-35的交易的調查，很可能會使韓國空軍打算追加20架F-35A的計畫被擱置。另外隨著與北韓關係的解凍，繼續採購F-35這種隱身戰機的做法有可能也會引發爭議。

(中時電子報)