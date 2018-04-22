築夢踏實！紀源分享「練習生」經驗 實踐屬於自己的夢想

2018年04月22日 16:23 中時電子報 綜合報導

(圖/海王天璽)

從小就愛唱歌、跳舞的「太陽王子」紀源，曾經被韓國經紀公司慧眼獨具，挑選至韓國成為「練習生」訓練1年的時間，原本即將發行唱片的他，卻因經紀公司政策問題無疾而終，今年將在台灣進行唱片籌備期，他也大方分享韓國練習生制度，「韓國娛樂產業喜歡有特色或個人特質的人，所以年輕人如果想去韓國發展的話，要盡量展現出個人的特色。」

紀源在韓國結束練習生訓練後，積極參與影視作品演出，曾經在電視劇《美人龍湯》中與賀軍翔有對手戲，且被稱讚「你不錯喔！」讓他對表演更有信心。在這之後也陸續接獲許多大陸影視演出邀約，其中最讓他印象深刻的是網大《懸賞令》，「雖然這只是一部網路電影，但他們爆破、飛車、甩尾都是來真的，製作成本不低於一部電影的費用。」

(圖/海王天璽)

雖然在影視表演上小有成績，但紀源仍不忘自己最初的夢想是成為一名唱跳歌手，「我喜歡與觀眾直接接觸的感覺。」紀源表示，站在舞台上表演時，是最可以直接感受到觀眾給予的情緒及回應的，而這種有互動的表演，便是他堅持不忘唱跳初衷的最大因素。紀源今年進入了唱片籌備期，對於自己的唱片風格，也有自己獨特的想法，「我希望自己是以成熟、穩重且較有質感的形象，重新進入華語唱片圈，讓一直支持我的人，可以看到我的努力與突破。」

專訪影片拍攝當天紀源也透露自己平時一直都有在練舞，跟喜愛跳舞的朋友們常常組團到國外參加比賽，「我們最近才去韓國參加『KPOP』舞蹈比賽，世界各地共有20支隊伍參賽，我們幾個湊在一起練習的時間只有3到4個小時，但卻獲得此次比賽的亞軍。」紀源鼓勵所有有夢想的年輕人，應該抓緊自己的夢想，並努力地去實踐它。

(中時電子報)