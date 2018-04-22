追火車馬拉松 藍綠派美女議員當刺客

2018年04月22日 16:46 中時 張穎齊

「追火車馬拉松接力賽」登場，民進黨派出美女議員林裔綺（前排藍衣者）出賽，林裔綺為了這場比賽，提早好幾天路跑、集訓，展現健康好身材，此外還有「鄉親粉絲團」到場為她應援加油。（翻攝自林裔綺臉書）

「追火車馬拉松接力賽」登場，國民黨派出美女議員劉美芳出賽，劉美芳為了這場比賽，苦練有氧運動和重訓，除增強體力也維持好身材。（翻攝自劉美芳臉書）

「追火車馬拉松接力賽」登場，國民黨新北市議會黨團打出「美女牌」，派出美女議員洪佳君（左一）、白珮茹（左三）、劉美芳（左四）、陳儀君（左五）。（翻攝自劉美芳臉書）

全球唯一的「追火車馬拉松接力賽」於今（22）日上午7時在新北市福隆開始，新北市藍綠兩黨都派出多名議員前往參賽。（新北市觀光旅遊局提供）

全球唯一的「追火車馬拉松接力賽」於今（22）日上午7時在新北市福隆開跑，選手為了完成47.6公里的超級馬拉松，卯足幹勁地「追火車」。（新北市觀光旅遊局提供）

全球唯一的「追火車馬拉松接力賽」於今（22）日上午7時在新北市福隆開跑，各方路跑好手為了完成47.6公里的「追火車」馬拉松賽，無不卯足幹勁。（新北市觀光旅遊局提供）

全球唯一的「追火車馬拉松接力賽」於今（22）日上午7時在新北市福隆開跑，今年首度有新北市14名議員一同參賽，藍綠兩黨分別也派出美女議員來當「刺客」，被號稱為「接力賽史上顏值最高」。全程7棒分別在福隆、貢寮、雙溪及牡丹4個鐵道小站交接棒，一起完成 47.6公里的超級馬拉松，吸引近萬民眾到場體驗「追火車」的樂趣。

「追火車」賽事邁入第3屆，共有新北市14名議員參賽，國民黨團由白珮茹領軍，號召洪佳君、劉哲彰、林國春、陳儀君、劉美芳與黃永昌共襄盛舉；民進黨則以李余典當隊長，邀集王淑慧、羅文崇、鄭宇恩、林裔綺、鍾宏仁與周雅玲熱情組隊，展現平日議會為民喉舌外，而且不只跑攤也跑步的訓練成果，現場讓大家刮目相看。

其中，國民黨的劉美芳為了這次馬拉松，苦練有氧運動和重訓，擔任第5棒的她也在臉書上表示「讓大家看看美芳不是弱雞，姐跑的是女力、有的是活力、仰賴的是不屈不饒的毅力，我要當像風一樣的女人！GO GO GO！」

民進黨的林裔綺也為了比賽，提早很多天就開始拚了命路跑、集訓，18日還特地挑戰40分鐘7.11公里，而占有「地主優勢」的她，選區剛好就是瑞芳、平溪、雙溪、貢寮，還有「鄉親粉絲團」到場為她應援加油。

當天賽事中，選手會經福隆沙雕、舊草嶺隧道、三貂角燈塔、太平洋岸、雙溪河岸跑進小鎮巷弄，沿途除了「追火車」外，也可飽覽周邊美景風光，此外今年日本西武鐵道公司也派出代表，著鐵道制服到場應援並鳴槍，而最後比賽結果，則由「基隆好馬長跑隊」奪得總冠軍。

新北市觀光旅遊局長陳國君指出，這場屬於觀光非競技類型的賽事，已成功帶動小鎮「馬拉松經濟」；此外，本屆活動恰巧是福隆國際沙雕季及雙溪螢火蟲季節，跑友們可以多利用前1日先到貢寮、雙溪，賞完沙雕，緊接著到雙溪渡船頭參加夜間賞螢行程及火金姑不插電音樂會，留下美好回憶。

(中時 )