振興醫院縱火案 翁嫌連遭打擊致妄想症

振興醫院昨天遭一名翁姓男子丟汽油彈縱火，警方查知翁嫌因受連續打擊而有妄想症。（本報系資料照）

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北投振興醫院遭投擲汽油彈縱火案，涉案的翁姓男子於21日晚間向警方投案，據家屬表示，翁某近年因連續遭遇被老闆倒帳200萬元，以及親生大哥無故枉死，精神大受打擊下，產生嚴重妄想傾向，翁曾多次在振興醫院就診，但卻因不願按時吃藥控制，才讓病情愈來愈嚴重。

據了解，43歲的翁姓男子，從國中畢業後就在淡水一家水電行當學徒，接著出師當師傅，前後長達20多年，在這段期間，水電行老闆待翁某不錯，讓翁某對老闆非常信任，甚至還定期將自己部分薪水，按月投資給老闆當做水電行的股金，20多年來，已累積了200萬元。

多年前，水電行老闆突然倒閉跑路後，翁某的股金一下全沒了，對翁打擊很大，之後翁無法再找正常工作，才改行打零工，受雇友人幫忙顧攤賣蒜頭。

2010年9月間，翁某大哥被發現全身赤裸，吊死在淡水區內一處廢鐵皮屋內，轄區警方據報，竟讓翁某大哥屍身晾在現場足足18個小時，直到第3天早上才請檢察官到場相驗，最後檢警判定翁某大哥是自殺，無他殺嫌疑結案，但家屬一直認為翁某大哥被發現吊死鐵皮屋內，卻把衣物全部脫光棄置在現場，與常情不合，家屬表達異議，但不被檢警接受就此結案，這件事情也對翁某造成進一步打擊。

事後，翁某出現妄想傾向，經常懷疑有警察尾隨跟蹤他，家人勸翁某到醫院接受治療，起初翁某抗拒不從，最後家人找來他信任的友人勸說下，翁某才同意到振興醫院精神科就診多次，但醫師開給翁某藥物，翁都未按時服用，導致翁某精神病情一直未有好轉，甚至懷疑醫院當初幫他開刀右腳踝，沒有開好 ，導致他術後始終感到不適，心生不滿，才做下錯事，讓家屬感到很無奈。

(中時 )

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